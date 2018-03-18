السفير المصري بالكويت: المصوتون بالكويت الأكثر مشاركة على مستوى الخليج

قال السفير طارق القوني، سفير مصر بالكويت، إن المصريين في الكويت هم الأكثر مشاركة على مستوى دول الخليج، سواء في الانتخابات الرئاسية الحالية الحالية أو انتخابات سابقة.

وأضاف "القوني" خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأحد، أن المصريين في الكويت شاركوا في عملية التصويت بكثافة، وهو ما ترتب عليه مد فترة التصويت لمدة ساعة للمساح لهم بالإدلاء بأصواتهم.

وأوضح السفير المصري بالكويت، أن معظم المصريين بكل أعمارهم وطوائفهم شاركوا في عملية التصويت، موضحًا أنه من الصعب المقارنة بين نسبة التصويت في أي انتخابات سابقة والانتخابات الرئاسية الحالية.

وأشار "القوني" إلى أنه بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات سيتم إعداد محضرًا بنتائج الفرز لإرساله للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة الماضية، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي اليوم، أدلى خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.