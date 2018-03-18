بالصور| حشود المصريين أمام مقر السفارة بالرياض بعد غلق باب التصويت

شهد محيط السفارة المصرية بالرياض، تجمعًا كبيرًا من المواطنين المصريين بالخارج بعد إغلاق باب التصويت، والبدء في عمليات الفرز، للاحتفال بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقال عادل حنفي نائب رئيس ااتحاد العام للمصريين بالخارج، أن اليوم اﻷخير للانتخابات شهد إقبالا كبيرًا من المصريين بالخار،ج رغم انه يوم عمل رسمي، موضحًا أن عائلات كثيرة اخذت إجازة من أعمالها اليوم للمشاركة في العُرس الديمقراطي، والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وأضاف لـ"الوطن" أن الجديد في مشاركة المصريين بالسعودية هو توجه جميع الفئات للتصويت كبار السن والمرضى والنساء والشباب في "مظاهرة حب مصر" على حد وصفه.