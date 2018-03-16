بالصور| إقبال كبير من المصريين بالسعودية على التصويت في الانتخابات

قال عادل حنفي رئيس الجالية المصرية بالسعودية، إن المصريين المقيمين بالمملكة بدأوا بالتوافد بكثرة على مقر السفارة المصرية بالرياض، للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف حنفي، لـ"الوطن"، أن المصريين من مختلف مناطق السعودية جهزوا نفسهم في مجموعات وبدأوا التصويت، لافتا إلى أن الإقبال في الساعات الأولى من الانتخابات يبدو جيدا.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، اليوم، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.