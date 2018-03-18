تسمم 8 تلاميذ فى اليوم الأول لعودة «التغذية المدرسية» بأسيوط

فى اليوم الأول لعودة توزيع وجبات التغذية على طلاب المدارس، شهدت محافظة أسيوط إصابة 8 تلاميذ بأعراض «اشتباه تسمم»، بعد قليل من تناولهم الوجبة المدرسية، عبارة عن «بسكويت»، فى مدرسة «الحردانة» الابتدائية، بإدارة القوصية التعليمية، ما دفع المحافظ، المهندس ياسر الدسوقى، إلى إصدار قرار عاجل بوقف توزيع وجبات التغذية المدرسية فى كافة مدارس المحافظة.

وأكد مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم لـ«الوطن» أنه تم أخذ عينات من الوجبات التى تم توزيعها على الطلاب، لتحليلها والتأكد من سلامتها، وبيان سبب إصابة التلاميذ بآلام حادة فى البطن بشكل جماعى، مشيراً إلى أن المديرية كانت قد خاطبت مديرية الصحة، قبل توزيع الوجبات المدرسية، لأخذ عينات منها وتحليلها، وجاءت النتائج بأنها «سليمة ومطابقة للمواصفات»، وأن تاريخ صلاحيتها ينتهى فى مايو 2018.

مصادر: أخذ عينات من الوجبات لتحليلها والتأكد من سلامتها.. ولجان ثلاثية للتأكد من سلامة الوجبات وإعادة تشغيل المصانع بكامل طاقتها فى المحافظات

وكان مدير أمن أسيوط، اللواء جمال شكر، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة القوصية، بورود إشارة من مستشفى القوصية المركزى، باستقبال 8 تلاميذ مصابين بآلام فى البطن، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم، وحالتهم مستقرة، وبالانتقال وسؤال التلاميذ أفادوا بشعورهم بالتعب بعد تناولهم الوجبة المدرسية.

واستأنفت مديريات التربية والتعليم فى مختلف المحافظات اليوم، توزيع وجبات التغذية المدرسية بعد عام من توقفها، بموجب قرار وزير التربية والتعليم فى مارس 2017، مع بداية «التيرم» الثانى للعام الدراسى الماضى، بعد إصابة عدد من التلاميذ بحالات «تسمم» فى عدة محافظات، الأمر الذى دفع البعض إلى توجيه الاتهام إلى مصانع الوجبات المدرسية بأنها وراء هذه الحالات.

وأكد وكيل وزارة التعليم بمحافظة الغربية، الشناوى عايد، أنه تم استئناف توزيع التغذية المدرسية، اعتباراً من اليوم، مؤكداً أن الوجبات تتميز بـ«جودة عالية»، ووجّه كافة مساعديه ومديرى الإدارات التعليمية بمتابعة صرف «فطيرة» الوجبة المدرسية، وعبوات «البسكويت»، وفق التعاقدات مع الجهات المعنية، وتشكيل لجان ثلاثية، من الصحة والتموين والتربية والتعليم، للتأكد من سلامة الوجبات المدرسية، ومطابقتها للمواصفات، حرصاً على صحة الطلاب.

وفى الإسكندرية، أكدت وكيلة وزارة التعليم، آمال عبدالظاهر، أن المديرية تعاقدت مع شركة «بسكو مصر»، من أجل توزيع «بسكويت» على الطلاب فى مختلف المدارس بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وقالت فى تصريحات لـ«الوطن» إنه لا توجد وجبات مدرسية يتم توزيعها على الطلاب، وإن المديرية تلتزم بتعليمات الوزارة بتوزيع بسكويت فقط على الطلاب، وشددت على أن صحة وسلامة الطالب من أولويات المديرية، ويتم منع دخول أى وجبات إلى المدارس، والاكتفاء فقط بعبوات البسكويت.

وبدأت مديرية التربية والتعليم فى بنى سويف توزيع الوجبات الغذائية على تلاميذ المدارس، حيث تسلمت المدارس الحصص المقررة لها من الوجبات، لصرفها للتلاميذ، وقال أحد العاملين بمصنع التغذية المدرسية إن المصنع استأنف إنتاج «فطيرة عجوة ومربى»، فى أول يوم عقب العودة للتشغيل.

وفى المنوفية، أكد وكيل مديرية التربية والتعليم، رضا الرشيدى، أن المديرية جددت التعاقد الخاص بتوريد التغذية المدرسية، وبدأ اليوم توزيع الوجبات على طلاب المدارس، بعد توقفها لعام كامل، فيما انتظم العاملون بمشروع التغذية المدرسية بمدينة قويسنا، فى العمل لليوم الثانى على التوالى اليوم.

أما فى كفر الشيخ، فقد أكد وكيل وزارة التعليم، صلاح عثمان، أن مدارس التعليم العام لم تتسلم حصتها من وجبات التغذية حتى يوم اليوم، وأنه يتم فقط توزيع وجبات على طلاب مدارس التربية الخاصة، مشيراً إلى أن توريد الوجبات المدرسية الجافة سيكون عن طريق الوزارة، طبقاً للقواعد التى تم وضعها من قبل اللجان المختصة، ولا دخل لمديرية التربية والتعليم بها.

كما قامت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد بتوزيع وجبات التغذية على تلاميذ المرحلة الابتدائية فقط، وقال وكيل الوزارة، النبوى باهى، إن المديرية تلقت خطاباً من الوزارة يفيد ببدء توريد الوجبات من قبل الشركة الموردة، لتوزيعها على تلاميذ المدارس الابتدائية.

وأكد وكيل وزارة التعليم بمطروح، الدكتور سمير النيلى، استئناف توزيع الوجبات المدرسية فى مختلف المدارس على مستوى المحافظة، مشيراً إلى أن بعض المدارس تتسلم حصتها من مصنع التغذية المدرسية بمطروح، عبارة عن «بسكويت محشو»، ومدارس أخرى يتم توزيع وجبات شاملة عليها، تحتوى على بسكويت وخبز ومربى وجبن وعصير.

صورتان من تقرير مديرية التربية والتعليم بأسيوط ومحضر إثبات أحد الحالات