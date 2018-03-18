الكشف المجاني على 250 من أهالي كفر عشما في قافلة لجامعة المنوفية

نظمت إدارة القوافل بجامعة المنوفية، اليوم، قافلة طبية تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على القوافل، والدكتور أحمد جمال الدين عميد كلية الطب، والدكتور محمود قوره وكيل كلية الطب، وبالتعاون مع كليتي الطب والصيدلة، إلى كفر عشما مركز الشهداء.

ضمت القافلة، 7 تخصصات طبية، وقامت بالكشف على 250 من الأهالي، وتقديم العلاج المجاني، وقامت بعقد ندوة توعوية للأهالي.

وشارك في الندوة، الدكتورة داليا حمدان وكيل كلية الصيدلة، والدكتورة سمر على محمد بقسم طب الأسرة بكلية الطب، والدكتور حاتم فهمي محمد قسم العظام، والدكتور هيثم رضا بدر قسم باطنة، والدكتور مصطفى فتحي عبد الباري قسم مسالك، والدكتورة مروة صلاح الدين قسم نفسية وعصبية، والدكتور هدير يحى علامة قسم أطفال، والدكتور أنور عبد العاطي إبراهيم قسم أنف وأذن، والدكتور عمرو كمال عبد المجيد صيدلي، كما شارك في القافلة عدد كبير من طلبة وطالبات كلية التمريض وكلية الصيدلة.