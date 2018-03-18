"أبوشقة": المغرضون هدفهم التشكيك في الانتخابات قبل أن تبدأ

قال الدكتور محمد بهاء أبوشقة المتحدث باسم الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك هدف واضح للمغرضين والمتآمرين على مصر وهو التشكيك في سلامة العملية الانتخابية قبل أن تبدأ.

وأضاف أبوشقة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن مصر أجهدت وأعيت وأرهقت هؤلاء المغرضين فكلما أرادوا بها شرا أراد الله بها خيرا.

وأشار، إلى أن مصر شهدت العديد من الحملات الممنهجة والمتتالية لإسقاط الدولة المصرية مضيفا أنه بدأت الشائعات تتردد على أن النظام يخوض الانتخابات الرئاسية دون وجود منافسين.