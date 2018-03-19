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الوطن

مصرع شاب سقط أسفل قطار بيلا في بلقاس بالدقهلية

منذ 31 دقيقة
كتب: صالح رمضان
مصرع شاب سقط أسفل قطار بيلا في بلقاس بالدقهلية

صورة أرشيفية

لقي شاب مصرعه، أمس الأحد، أسفل عجلات قطار بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، أثناء محاولته اللحاق به، ما تسبب في فصل رأسه عن جسده.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العقيد هيثم حجي مأمور مركز شرطة بلقاس، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بمصرع شاب أسفل عجلات قطار.

وانتقل الرائد حسام عبدالمنعم رئيس المباحث، والنقيب كريم الشهاوي رئيس نقطة بسنديلة إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى السيد (ع. س.- 15 سنة) مقيم وأبور النور ببندر بلقاس، وأكدت التحريات أنه كان يحاول اللحاق بالقطار رقم 497 القادم من بيلا إلى شربين، وانزلقت قدمه فسقط أسفل القطار.

ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى بلقاس، وورد تقرير مفتش الصحة للمتوفى يُفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلي بالمخ والبطن، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن الواقعة المحضر 2136 إداري مركز بلقاس لسنة 2018، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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