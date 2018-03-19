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الوطن

وكيل "صناعة النواب": صندوق الانتخابات يمثل مستقبل مصر.. يجب دعم السيسي

منذ 25 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
وكيل "صناعة النواب": صندوق الانتخابات يمثل مستقبل مصر.. يجب دعم السيسي

وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب : الصندوق يمثل مستقبل وطن ولابد أن نظهر كظهير سيا

قال محمد الزيني، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، ومنسق ائتلاف "في حب مصر" في دمياط، إنه على جميع المواطنين أن يدلوا بصوتهم في الانتخابات الرئاسية، كي نثبت للعالم كله بأن مصر قوية بشبابها ورجالها ونسائها وتدافع عن حقوقها أمام العالم كله، فلا يمكن لرئيس الجمهورية أن يتفاوض وينمي البلد اقتصاديا وعسكريا دون أن يكون الشعب في ظهره ويدعمه في كل المجالات.

جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيري حاشد بفارسكور، للحملة الرئاسية الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، برئاسة محمد الماشطة.

وأضاف الزيني: "الصندوق يمثل مستقبل الوطن ولا نتحدث عن الحشد فحضوركم حشد ذاتي لعلمهم بأن الوطن يمر بوقت عصيب، فنحن متعودين على الدخول في اختبارات وامتحانات وربنا بيقف معانا بتلاحم الشعب ووقوفه خلف قيادة رشيدة".

واستطرد وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب: "نحن ندعم مرشح ينول ثقة أبناء وطنه فقضيتنا صندوق الانتخابات، وليس شئ آخر فلا بد أن نظهر كظهير سياسي للرئيس عبدالفتاح السيسي".

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