محافظ بورسعيد يستقبل رئيس "قومي قبائل مصر" بمكتبه

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء أمس الأحد، أحمد رسلان عضو مجلس النواب، ورئيس المجلس القومي لقبائل مصر، بحضور سليمان وهدان وكيل مجلس النواب.

ورحب الغضبان برئيس المجلس القومي لقبائل مصر الذي يزور بورسعيد، متمنيا له إقامة طيبة في المدينة التي تعتبر قاطرة التنمية لمصر.

ومن جانبه، أشاد رسلان، بما شهدته بورسعيد من مشروعات عملاقة غير مسبوقة خاصة بشرقها، ما جعلها قاطرة التنمية في مصر، معربا عن فخره بتواجده على أرض المدينة الباسلة التي كانت لها بطولات وتضحيات خلال الحرب والأحداث المتتالية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، وما زال شعبها يحمي مصر ويساند ويدعم مسيرة التنمية والأمن والأمان.