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الوطن

مدير أمن القليوبية: دوريات أمنية بالمدارس لمواجهة التحرش والمعاكسات

منذ 21 دقيقة
كتب: حسن صالح
مدير أمن القليوبية: دوريات أمنية بالمدارس لمواجهة التحرش والمعاكسات

مدير أمن القليوبية في دار المسنين ببنها

أجرى اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، جولة مفاجئة على قوات تأمين المدراس، للتأكد من جدية تفعيل الخطة الأمنية الموضوعة مسبقا.

وشدد خيرت على ضرورة ضبط أي حالات معاكسات أو مضايقات للفتيات، لضمان سير العملية الدراسية على أكمل وجه، وذلك استمرارا لجهود أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية لتأمين شوارع القليوبية، وتنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، باستنفار كافة الجهود لتحقيق أقصى درجات التأمين ونشر الخدمات الأمنية والأقوال المسلحة وسيارات الانتشار السريع بكافة أرجاء المحافظة.

والتقى مدير الأمن مع قيادات المديرية للتنسيق في هذا الشأن، وقدم الشكر لكافة الخدمات المشتركة في تأمين سير العملية الدراسية، مشددا على القيادات والضباط والقوات بضرورة اليقظة التامة.

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