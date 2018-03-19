مناقشة "وجوه جميل".. وعرض "البداية" تكريما لجميل راتب اليوم

يناقش، اليوم، كتاب "وجوه جميل" للناقد محمود قاسم، والذي يلقي الضوء على أبرز المحطات الفنية في حياة الفنان جميل راتب، الذي كرم في الدورة الحالية من المهرجان، في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا في مكتبة الأقصر، وذلك على هامش فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

ويلي الندوة عرض فيلم تكريم جميل راتب "البداية" للمخرج صلاح أبو سيف، مع الفنان أحمد زكي، الذي تم إهداء الدورة إلى روحه هذا العام.

يذكر أن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يستمر حتى 22 مارس الجاري.