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بالصور| جميل راتب في عرض "فوتوكوبي" ضمن فعاليات "الأقصر الإفريقي"

منذ 4 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
تصوير: عبد الحافظ السيد
بالصور| جميل راتب في عرض "فوتوكوبي" ضمن فعاليات "الأقصر الإفريقي"

جميل راتب ومحمود حميدة

حرص الفنان جميل راتب على حضور عرض فيلم "فوتوكوبي"، المعروض ضمن قسم حصاد السينما المصرية ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وجاء ذلك بحضور الفنان محمود حميدة بطل الفيلم.

الفيلم من بطولة محمود حميدة، وشيرين رضا، وفرح يوسف، وبيومي فؤاد، وعلي الطيب، ويوسف عثمان، وأحمد داش، من تأليف هيثم دبور، وإخراج تامر عشري، وإنتاج ريد ستار.

يدور الفيلم حول محمود، رجل في نهاية العقد الخامس يمتلك مكتبة لتصوير المستندات بشارع عبده باشا، حين يطلب منه طباعة أوراق بحثية عن انقراض الديناصورات يصيبه الموضوع بالهوس ويشعر أن ذلك سيفسر تدهور حالته المادية وعدد زبائنه الذي يتناقص يومًا بعد الآخر.

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