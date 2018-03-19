تقييم 84 فيلما بمهرجان الإعلام التربوي بـ"تعليم المنيا"

تعقد مديرية التعليم في المنيا، اليوم الإثنين، حفلا بمسرح ديوان المحافظة، لتقييم أفلام مهرجان الإعلام التربوي، تحت رعاية المحافظ اللواء عصام البديوي، وإشراف محمد عزب وكيل الوزارة.

قالت عبير إسماعيل، الموجه العام للإعلام التربوي بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن 84 فيلما وصلت إلى التصفيات النهائية للمهرجان، بعد أن تقدمت جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة بـ175 فيلمًا متنوعًا.

وأضافت أن لجنة التحكيم تضم كل من الدكتور حسن على رئيس اللجنة وعميد كلية الإعلام بجامعة السويس، والمهندس أسامة الشيخ رئيس شرف المهرجان، ومجدي لاشين رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعادل معاطي كاتب وشاعر وإعلامي، وهانى كمال مدير عام الإدارة العامة للأنشطة التربوية بوزارة التعليم.