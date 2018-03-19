اليوم.. الجنايات تنظر محاكمة 20 محاميًا متهمين بإهانة القضاء في المنيا

تنظر الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة 20 محاميًا من أبناء مركز مغاغة شمال المحافظة، متهمين بإهانة القضاء، وتعطيل العمل بمحكمة.

ومن المقرر أن يترأس سامح عاشور نقيب محامين مصر، هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين، وعددًا آخرا من كبار المحامين من بينهم: محمد أبو ليلة نقيب محامين القليوبية، نبيل عبد السلام نقيب محامين الإسماعيلية، الدكتور عمر سالم وزير شئون مجلسي الشعب والشوري سابقًا، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق بالمنيا.

وكانت محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا"، صدقت في شهر ديسمبر من عام 2016، على قرار المحامي العام لنيابات المنيا، بإحالة 20 محامياً بمركز مغاغة بشمال المحافظة، إلى محكمة الجنايات، بتهم الإضراب والتظاهر والتعدي وتعطيل العمل بمنشأة قضائية، وتعطيل العمل بمحكمة مغاغة في عام 2013.

وقال علاء حسن، نقيب المحامين بمغاغه سابقاً، وأحد المحالين، إن القضية تعود لعام 2013، بسبب تعديل قانون السلطة القضائية وقتها ومايعرف بمشروع الزند ومكي، والذي كان يرمي إلي التسوية بين المحامين والمحضريين، فظهرت احتجاجات واسعة بين جموع المحامين، وصدرت تعليمات من النقابة العامة بتنظيم إضراب في جميع محاكم مصر لإلغاء القانون، الذي يساوي بين المحامين والمحضريين، فكانت الإضرابات بناءًا علي تعليمات من النقابة العامة في القاهرة لكل المحاكم علي مستوي الجمهورية، وعقب ذلك تم التوصل إلي تفهمات هدءت الأزمة، وتم التصالح وتوفيق الأوضاع، لكننا فوجئنا بقرار إحالة صدر من النيابة العامة، وتم إرساله بتاريخ 19 نوفمبر من عام 2015 لمأمورية إستئناف بني سويف، التي صدقت عليه.