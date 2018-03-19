مصطفى السيد يشرح طريقة علاج السرطان بجزيئات الذهب

قال عالم الفيزياء، الدكتور مصطفى السيد، إن تجربة علاج السرطان بالذهب تقوم على حقن محلول به قطع ذهب صغيرة في المكان المصاب بالسرطان، ثم يعرض للضوء تحت الأحمر، الذي يمتصه.

وأضاف السيد، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المٌذاع عبر فضائية "دريم"، أن قطع الذهب الصغيرة تنتشر في كل الورم ومن ثم يتم تعريضها للضوء تحت الأحمر، والذي يؤدي إلى إذابة الخلايا السرطانية وتسييحها.

وأوضح عالم الفيزياء، أن الورم السرطاني يتضاءل بعد ذلك حتى يختفى نهائيًا من الجسم، لافتا إلى أنه يتم مراقبة الحيوانات الخاضعة للتجارب، موضحا أن جميع الحيوانات ما زالت حية ولم تنفق أي منها بعد شفائها من السرطان بعد علاجه بالذهب.