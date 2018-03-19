60 ألف مواطن يحضرون حفل "الكينج" بختام "الثقافة العربية" بساحة الكرنك

استقبلت ساحة معبد الكرنك 60 ألف مشارك من أهالي اﻷقصر ومحافظات الصعيد المجاورة، لحضور حفل الفنان محمد منير والذي يعد الحفل اﻷول له في محافظة اﻷقصر، وذلك في ختام فعاليات اﻷقصر عاصمة الثقافة العربية.

وقبل بدء الحفل بلحظات قامت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة بتسليم شعلة عاصمة الثقافة العربية، إلى نظيرها المغربي محمد الأعرج، في حضور محمد بدر محافظ الأقصر، وسعود هلال الحربي مدير منظمة الألسكو وحشد من السفراء والوزراء العرب والأفارقة والشخصيات العامة، منهم وزير ثقافة جنوب السودان وسفراء المغرب، موريتانيا، اليمن، الكويت، تونس المستشارين الثقافيين الفلسطينى والأردني ومن الفنانين الهام شاهين، هالة صدقي، كندة علوش، محمود حميدة، ومجموعة من أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، إن شعلة الثقافة العربية ولدت في مصر مع انطلاق الفكرة عام 1969 وطافت العديد من البلاد العربية، إلى أن عادت لأرض مصر مرة أخرى عام 2017.

وأضافت أنه منذ وصول الشعلة إلى بلاد طيبة في شهر مارس الماضي باتت الأقصر منارة ثقافية، حيث تم تنظيم 100 فعالية تنوعت ما بين الفن التشكيلي والشعر والمسرح والأدب، انصهرت خلالها الثقافات العربية في بوتقه واحدة.

واختتمت "عبد الدايم" كلمتها، مؤكدة أن انتقال الشعلة من أمام معبد الكرنك إلى مدينة وجدة أقصى مدن المغرب يضيف بعداً جديداً للثقافة العربية.

ومن جانبه قال وزير الثقافة المغربي محمد الأعرج، إن مصر أرض الكنانة ومنارة الثقافة المتوهجة على الدوام، لافتا إلى أن الأقصر جددت مسيرة العواصم العربية التي افتتحتها القاهرة.

وأشار اﻷعرج إلى أن مشروع عواصم الثقافة يبرز القيمة الحضارية للمدينة المستضيفة ويمد الجسور الثقافية بين الاشقاء لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة باعتبارها الهدف المنشود الذي اقيم المشروع لتحقيقه مؤكداً أن تسلم مدينة وجده المغربية لشعلة الثقافة العربية هو شرف يدعوهم الى بذل الجهد لتحويل المدينة لمركز ثقافي عربي .

وقال سعود هلال الحربي مدير منظمة الالسكو إن اختيار الأقصر كعاصمة للثقافة العربية نجح فى إبراز قيمة تراث أمتنا وحضارتها المجيدة وهو الهدف المرجو من مشروع العواصم العربية، مؤكدا أن هذه الاحتفالات تأكيد على أواصر العروبة.

بعدها تمت مراسم تسليم شعلة الثقافة العربية فى مشهد رمزى حيث ظهرت على خشبة المسرح فتاة ترتدى الزى الفرعونى لتسلم الشعلة الى نظيرتها بالزى التقليدى المغربى معلنة انتقالها الى مدينة وجدة المغربية لتواصل رحلتها فى ارجاء الوطن العربى .