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الوطن

بالفيديو| والد مريم: هناك رأي عام في أوروبا يقف معها ويطالب بحقها

منذ 20 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
بالفيديو| والد مريم: هناك رأي عام في أوروبا يقف معها ويطالب بحقها

الطالبة مريم

قال مصطفى عبدالسلام، والدة الشابة "مريم" ضحية العنصرية في بريطانيا، إن السفير الإيطالي بإنجلترا أجرى اتصالا به وأنه أخبره أنه اتصل بالسفير المصري وأنهم سيجرون تحقيقا مشتركا باعتبارها تحمل الجنسيتين الإيطالية والمصرية.

وأضاف "عبدالسلام" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن إيطاليا والاتحاد الأوربي سيطالبان بالحصول على حق مريم وأن هناك رأي عام في أوروبا يقف معها ويطالب بحقها.

ونفى والد مريم وجود أي علاقة صداقة بينها وبين الفتيات المعتديات عليها وأن ابنته طالبة جامعية وأن هؤلاء الفتيات في المرحلة الثانوية.

وأوضح والد مريم أن انتقال جثمان مريم للدفن في مصر سيتأخر بعض الوقت نظرًا لأن التشريح لم يصل لسبب الوفاة الحقيقي وأن ذلك سيستغرق بعض الوقت للوصول لحق مريم.

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