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الوطن

فوز بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية بـ76,67%

منذ 38 دقيقة
كتب: أ ف ب
فوز بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية بـ76,67%

بوتين

أعيد انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لولاية رابعة بـ76,67% من الأصوات في الاقتراع الذي جرى الأحد، كما أعلنت اللجنة الانتخابية الاثنين بعد فرز 99,80% من بطاقات الاقتراع.

وبذلك سجل بوتين الذي عزز موقعه على رأس البلاد، نتيجة أفضل من تلك التي حصل عليها في الانتخابات السابقة التي جرت في 2012، وكذلك أفضل من تقديرات استطلاعات الرأي في الأسابيع الأخيرة، أما نسبة المشاركة فقد بلغت 67%.

وبوتين الذي يبلغ من العمر 65 عاما أمضى منها أكثر من 18 عاما في السلطة، سيبقى بذلك رئيسا لولاية رابعة لروسيا التي أعادها في السنوات الأخيرة بقوة إلى الساحة الدولية بينما يخوض اختبار قوة مع الغرب في عدد من القضايا.

وكان بوتين أكد بعد إعلان فوزه بأكثر من 76% من الأصوات في كلمة أمام أنصاره بالقرب من الكرملين الأحد أنه يرى في هذه النتيجة "الثقة والأمل لدى شعبنا، سنقوم بعمل كبير في شكل مسؤول وفاعل".

وأضاف: "أرى في ذلك امتنانا لإنجاز كثير من الأمور في ظروف بالغة الصعوبة".

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