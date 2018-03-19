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الوطن

خبير عسكري: لن تنتهي "سيناء 2018" إلا بإستعادة الأمن والأمان كاملين

منذ 51 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
خبير عسكري: لن تنتهي "سيناء 2018" إلا بإستعادة الأمن والأمان كاملين

القوات الجوية

علق اللواء نصر سالم المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، على البيان رقم 16 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018، قائلا إن هناك من التكفريين مسجلين خطر، وآخرين مجرمين عاديين سرقة وغيرها، وتفرزهم الجهات المسؤولة وتتخذ الإجراءات القانونية معهم.

وأضاف سالم، خلال مداخلة هاتفية بقناة "أون لايف"، أن "القوات تفحص شبر شبر وفرد فرد وكل مكان في سيناء، ولن تنتهي هذه العملية إلا باستعادة الأمن والأمان كاملين، ويعيش أهلها في أمان".

وتابع: "القوات استهدفت عددا من المهاجرين غير الشرعيين"، موضحا أن في الداخل تؤمن القوات كل شبر في مصر ضد أي عملية انتقامية خسيسة، وهناك 583 دورية غير مرئية، وليس لها أماكن ثابتة.

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