"صحة السويس": خاطبنا الجهات الحكومية لإرسال العاملين للكشف عن فيروس سي

تفقدت الدكتورة إيمان فكري مدير إدارة الفيروسات الكبدية بمديرية الصحة بالسويس، اليوم، جميع القوافل الطبية الخاصة بالقضاء على فيروس سي؛ للاطمئنان على سير العمل وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للعمل.

وأكدت فكري، في بيان اليوم، مخاطبة جميع الجهات من مديريات خدمية ومصالح حكومية وشركات وبنوك وجميع المؤسسات والجمعيات الأهليه داخل المحافظة؛ للتنسيق وإرسال العاملين لديهم، للفحص والتحليل لعدم حدوث أي تكدسات أو مشاكل، وفي الوقت نفسه لتحقيق المستهدف من الحملة.

يذكر أن السويس تضم 4 قوافل طبية للكشف المبكر عن فيروس سي، الأولى بجوار مستشفى الحميات، وقافلة بجوار مركز عمرو ابن العاص الطبي والثالثة بجوار مركو طبي الأربعين والأخيرة بجوار مركز طبي الصباح.