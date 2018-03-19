تسجيل الدخول

الوطن

"صحة السويس": خاطبنا الجهات الحكومية لإرسال العاملين للكشف عن فيروس سي

منذ 44 دقيقة
كتب: محمد مقلد
"صحة السويس": خاطبنا الجهات الحكومية لإرسال العاملين للكشف عن فيروس سي

حملة الكشف المبكر عن فيروس سى بالسويس

تفقدت الدكتورة إيمان فكري مدير إدارة الفيروسات الكبدية بمديرية الصحة بالسويس، اليوم، جميع القوافل الطبية الخاصة بالقضاء على فيروس سي؛ للاطمئنان على سير العمل وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للعمل.

وأكدت فكري، في بيان اليوم، مخاطبة جميع الجهات من مديريات خدمية ومصالح حكومية وشركات وبنوك وجميع المؤسسات والجمعيات الأهليه داخل المحافظة؛ للتنسيق وإرسال العاملين لديهم، للفحص والتحليل لعدم حدوث أي تكدسات أو مشاكل، وفي الوقت نفسه لتحقيق المستهدف من الحملة.

يذكر أن السويس تضم 4 قوافل طبية للكشف المبكر عن فيروس سي، الأولى بجوار مستشفى الحميات، وقافلة بجوار مركز عمرو ابن العاص الطبي والثالثة بجوار مركو طبي الأربعين والأخيرة بجوار مركز طبي الصباح.

أخبار متعلقة

"صحة السويس" تهنئ الأم المثالية لمتحدي الإعاقة على مستوى الجمهورية

"صحة السويس" تهنئ الأم المثالية لمتحدي الإعاقة على مستوى الجمهورية
جولة تفقدية مفاجئة لوكيل "صحة السويس" للمستشفى العام

جولة تفقدية مفاجئة لوكيل "صحة السويس" للمستشفى العام
وكيل "صحة السويس" يوجه بتطوير قسم النساء والولادة بالمستشفى العام

وكيل "صحة السويس" يوجه بتطوير قسم النساء والولادة بالمستشفى العام
"السكة الحديد": لا صحة لحرق ديزل قطار "الإسماعيلية - السويس"

"السكة الحديد": لا صحة لحرق ديزل قطار "الإسماعيلية - السويس"

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

اليوم.. عرض "الزورق" ضمن فعاليات تكريم موسى توريه بـ"مهرجان الأقصر"

اليوم.. عرض "الزورق" ضمن فعاليات تكريم موسى توريه بـ"مهرجان الأقصر"

الخميس.. يحيى خليل يقدم مزيج الجاز على المسرح الصغير

الخميس.. يحيى خليل يقدم مزيج الجاز على المسرح الصغير

وزير المالية: نتوقع نمو الاقتصاد 5.4% في الربع الثالث من 2017 - 2018

وزير المالية: نتوقع نمو الاقتصاد 5.4% في الربع الثالث من 2017 - 2018

الطيب يصل قصر الرئاسة الموريتاني للقاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز

الطيب يصل قصر الرئاسة الموريتاني للقاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز

اليوم.. الحكم في طعن "عمارة" على استبعاده من رئاسة "النقض"

اليوم.. الحكم في طعن "عمارة" على استبعاده من رئاسة "النقض"

اختيارات الوطن

الدم بقى ميّه: هرب من السجن وورط أخوه

الدم بقى ميّه: هرب من السجن وورط أخوه

بشرى للنباتيين: «برجر وشاورما وبيكاتا» من خلاصة القمح

بشرى للنباتيين: «برجر وشاورما وبيكاتا» من خلاصة القمح

«سارة» رسمت بورتريه لـ«محمد صلاح» فى 15 ساعة.. يستاهل

«سارة» رسمت بورتريه لـ«محمد صلاح» فى 15 ساعة.. يستاهل

عروض للركب على ملازم «عين شمس»: اشترى واحدة.. تاخد التانية هدية

عروض للركب على ملازم «عين شمس»: اشترى واحدة.. تاخد التانية هدية

سيدات «قوص» يصنعن تماثيل ومشغولات يدوية من عظام الجمل: «ما ينحتها إلا ستاتها»

سيدات «قوص» يصنعن تماثيل ومشغولات يدوية من عظام الجمل: «ما ينحتها إلا ستاتها»

الأكثر قراءة

عاجل