تسجيل الدخول

الوطن

قافلة طبية مجانية بقرية جنيفة في السويس

منذ 45 دقيقة
كتب: محمد مقلد
قافلة طبية مجانية بقرية جنيفة في السويس

جانب من القافلة

تواصل كلية الطب في جامعة السويس بالتعاون مع مديرية الصحة في السويس، لليوم الثاني، تنظيم قافلة طبية مجانية بمركز طبي جنيفة بالقطاع الريفي تحت رعاية اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، لخدمة أهالي المنطقة في التخصصات الطبية المختلفة.

وكانت القافلة تحت إشراف الدكتور لبيب محمد كمال وكيل وزارة الصحة في السويس، وبالتعاون مع نخبة من أساتذة جامعة السويس برئاسة الدكتور سيد الشرقاوي، والدكتور سعيد عبادي عميد كليه طب السويس، وتضمنت القافلة تخصصات المخ والأعصاب والأنف والأذن والجنجرة والباطنة والأمراض الصدرية.

أخبار متعلقة

قافلة طبية مجانية بالسويس بالتعاون مع وزارة الداخلية

قافلة طبية مجانية بالسويس بالتعاون مع وزارة الداخلية
قافلة طبية مجانية لمرضى حي الجناين بالسويس تواصل عملها لليوم الثاني

قافلة طبية مجانية لمرضى حي الجناين بالسويس تواصل عملها لليوم الثاني
قافلة طبية مجانية من وزارة الداخلية لحي الجناين بالسويس

قافلة طبية مجانية من وزارة الداخلية لحي الجناين بالسويس
وزارة الدخلية توجّه قافلة طبية مجانية للكشف الطبي على المواطنين بالسويس

وزارة الدخلية توجّه قافلة طبية مجانية للكشف الطبي على المواطنين بالسويس

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

اليوم.. عرض "الزورق" ضمن فعاليات تكريم موسى توريه بـ"مهرجان الأقصر"

اليوم.. عرض "الزورق" ضمن فعاليات تكريم موسى توريه بـ"مهرجان الأقصر"

الخميس.. يحيى خليل يقدم مزيج الجاز على المسرح الصغير

الخميس.. يحيى خليل يقدم مزيج الجاز على المسرح الصغير

وزير المالية: نتوقع نمو الاقتصاد 5.4% في الربع الثالث من 2017 - 2018

وزير المالية: نتوقع نمو الاقتصاد 5.4% في الربع الثالث من 2017 - 2018

الطيب يصل قصر الرئاسة الموريتاني للقاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز

الطيب يصل قصر الرئاسة الموريتاني للقاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز

اليوم.. الحكم في طعن "عمارة" على استبعاده من رئاسة "النقض"

اليوم.. الحكم في طعن "عمارة" على استبعاده من رئاسة "النقض"

اختيارات الوطن

الدم بقى ميّه: هرب من السجن وورط أخوه

الدم بقى ميّه: هرب من السجن وورط أخوه

بشرى للنباتيين: «برجر وشاورما وبيكاتا» من خلاصة القمح

بشرى للنباتيين: «برجر وشاورما وبيكاتا» من خلاصة القمح

«سارة» رسمت بورتريه لـ«محمد صلاح» فى 15 ساعة.. يستاهل

«سارة» رسمت بورتريه لـ«محمد صلاح» فى 15 ساعة.. يستاهل

عروض للركب على ملازم «عين شمس»: اشترى واحدة.. تاخد التانية هدية

عروض للركب على ملازم «عين شمس»: اشترى واحدة.. تاخد التانية هدية

سيدات «قوص» يصنعن تماثيل ومشغولات يدوية من عظام الجمل: «ما ينحتها إلا ستاتها»

سيدات «قوص» يصنعن تماثيل ومشغولات يدوية من عظام الجمل: «ما ينحتها إلا ستاتها»

الأكثر قراءة

عاجل