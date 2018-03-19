قافلة طبية مجانية بقرية جنيفة في السويس

تواصل كلية الطب في جامعة السويس بالتعاون مع مديرية الصحة في السويس، لليوم الثاني، تنظيم قافلة طبية مجانية بمركز طبي جنيفة بالقطاع الريفي تحت رعاية اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، لخدمة أهالي المنطقة في التخصصات الطبية المختلفة.

وكانت القافلة تحت إشراف الدكتور لبيب محمد كمال وكيل وزارة الصحة في السويس، وبالتعاون مع نخبة من أساتذة جامعة السويس برئاسة الدكتور سيد الشرقاوي، والدكتور سعيد عبادي عميد كليه طب السويس، وتضمنت القافلة تخصصات المخ والأعصاب والأنف والأذن والجنجرة والباطنة والأمراض الصدرية.