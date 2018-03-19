عامل يطلق النار على شقيقته ويفر هاربا لخلافات عائلية بالمنوفية

أطلق عامل النار على شقيقته بمركز تلا بالمنوفية، لخلافات عائلية بينهم أصيبت على إثرها برش خرطوش بالقدم اليمنى، بينما فر شقيقها هاربا خوفا من المسائلة، وتم نقل المصابة إلى مستشفى تلا المركزي لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بضبط المتهم الهارب.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير البحث الجنائي، باستقبال مستشفى تلا المركزي "ع. ع. ب. ف" 20 سنة ربة منزل ومقيمة مدينة تلا مصابة برش خرطوش بالركبة اليمنى وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي، وبسؤالها اتهمت شقيقها علاء بإحداث إصابتها بسلاح ناري فرد خرطوش لخلافات عائلية.

وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع وفارغ طلقة من ذات العيار داخل منزل والد المتهم تم التحفظ على المضبوطات.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4150 جنح مركز تلا لسنة 2018 م، وكلفت إدارة البحث الجنائي باستكمال الفحص والتحري حول الواقعة وضبط المتهم الهارب.