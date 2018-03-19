التخطيط: انخفاض العجز الكلي للناتج المحلي لـ4.2% بالعام المالي الحالي

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنفوجرافا يوضح مؤشرات الأداء المالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2017/2018.

وأشار الإنفوجراف إلى انخفاض نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 4.2% خلال النصف الأول من العام المالي 17/2018 مقارنة بنسبة 5% خلال النصف الأول من العام المالي 16/2017.

كانت هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أعلنت عن نتائج مؤشرات الأداء الاقتصادي للربع الثاني والنصف الأول من العام المالي الحالي 2017/2018، خلال مؤتمر صحفي عقد بمحافظة الفيوم فبراير الماضي.