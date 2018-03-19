التخطيط: انخفاض العجز الكلي للناتج المحلي لـ4.2% بالعام المالي الحالي

د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنفوجرافا يوضح مؤشرات الأداء المالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2017/2018.
وأشار الإنفوجراف إلى انخفاض نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 4.2% خلال النصف الأول من العام المالي 17/2018 مقارنة بنسبة 5% خلال النصف الأول من العام المالي 16/2017.
كانت هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أعلنت عن نتائج مؤشرات الأداء الاقتصادي للربع الثاني والنصف الأول من العام المالي الحالي 2017/2018، خلال مؤتمر صحفي عقد بمحافظة الفيوم فبراير الماضي.