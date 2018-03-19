محامي مُعدة "صبايا الخير" يطلب إخلاء سبيلها

طلب محامي المتهمة غرام، معدة برنامج "صبايا الخير"، إخلاء سبيلها على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"خطف الأطفال"، لأن "المتهمين أبلغوا الشرطة بالواقعة، وثابت في المحاضر أنهم أبلغوا، وبناء عليه جرى القبض على المتهمين".

كانت نيابة حوادث شرق القاهرة بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول، قررت حبس الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا الخير" على قناة النهار، ورئيس تحرير البرنامج أكرم النحاس، ومصور آخر لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معهم بتهمة التحريض على خطف الأطفال.