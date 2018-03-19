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بوريس جونسون يعبر عن غضبه لتهرب روسيا من مسؤولياتها تجاه تسميم سكريبل

منذ 17 دقيقة
كتب: وكالات
بوريس جونسون يعبر عن غضبه لتهرب روسيا من مسؤولياتها تجاه تسميم سكريبل

وزير الخارجية البريطاني-بوريس جونسون-صورة أرشيفية

عبر بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني، عن غضبه الشديد إزاء تهرب روسيا من مسؤولياتها في موضوع تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبل وابنته على الأراضي البريطانية مطلع الشهر الجاري.

ووصف جونسون، في تصريحات لدى وصوله اليوم إلى مقر انعقاد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الموقف الروسي تجاه قضية تسميم الجاسوس السابق، بالاستراتيجية المرفوضة، وفقا لما ذكرته وكالة "أكي" الإيطالية للأنباء.

كما عبر جونسون عن تأكد بلاده من ضلوع روسيا في إنتاج غاز الأعصاب "نوفيتشوك"، والذي استخدم في عملة التسميم، وقال: "أرفض النفي الروسي في هذا المجال"، على حد تعبيره.

وأوضح الوزير البريطاني، أن بلاده تصرفت تماما بموجب التزاماتها الدولية، مشيرا إلى أن خبراء دوليين من منظمة حظر إنتاج الأسلحة الكيمياوية سيصلون، اليوم، إلى بريطانيا لأخذ عينات من الغاز المستعمل في الاعتداء على سكريبل.

وأوضح الوزير البريطاني، أن كل دول الاتحاد الأوروبي عانت على مدى السنوات الماضية ولا تزال تعاني من التصرفات المدمرة لروسيا.

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