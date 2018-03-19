زحام شديد على أرصفة محطات الخط الأول للمترو بسبب تأخر زمن التقاطر

شهدت العديد من محطات الخط الأول لمترو الأنفاق (المرج - حلوان)، زحام شديد من قبل الركاب على أرصفة المحطات منذ قليل، وذلك بسبب تأخر زمن التقاطر بين المحطات.

وقالت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إن جميع القطارات تعمل بصورة منتظمة منذ صباح اليوم الإثنين الموافق 18 مارس الجارى، موضحة أنه لا توجد أية أعطال بعربات القطارات، مؤكدة أن الزحام شيء طبيعي بسبب وقت الذروة المسائية.

وأوضحت الشركة في بيان عنها، أن زمن التقاطر بين القطارات في المحطات لا يتعدى نحو 3 دقائق، مؤكدا أن هناك إجراءات أمنية بالمحطات لتوفير كافة الحماية الأمنية لجموع الركاب المسافرين.