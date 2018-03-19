تسجيل الدخول

الوطن

الكنيسة تودع الأنبا أنطونيوس.. والبابا يغيب عن الجنازة

منذ 8 دقيقة
كتب: مصطفى رحومة
الكنيسة تودع الأنبا أنطونيوس.. والبابا يغيب عن الجنازة

الكنيسة تودع الانبا انطونيوس.. والبابا يغيب عن الجنازة

ودعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس، بدير الأمير تادرس بمنفلوط في أسيوط، الأنبا أنطونيوس أسقف إيبارشية منفلوط، الذي توفي أمس الأول.

وتغيب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن حضور الجنازة التي شهدت حضور عدد كبير من أساقفة ومطارنة الكنيسة، كان على رأسهم الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط والنائب البابوي لإيبارشية منفلوط المكلف من قبل البابا بإدارة ايبارشية منفلوط لحين تعيين أسقف جديد لها.

ونعي البابا، الأنبا أنطونيوس، في بيان نشره المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القس بولس حليم، قال فيه: "نودع على رجاء القيامة، وبقلوب يملؤها الإيمان أخانا الحبيب الأنبا أنطونيوس، بعد أن حمل صليب المرض والألم زمنًا ليس قصيرًا".

وأضاف البابا: "إنه علي مدار أكثر من ثلاثين عامًا خدم أسقفًا مباركًا في إيبارشية لها تاريخ طويل، خرج منها كثير من الآباء الذين كرسوا نفوسهم في الرهبنة والكهنوت، كذلك عمر معماريًا في حدود إيبارشيته واهتم بالحياة الرهبانية بتجديد وتعمير أديرة قديمة في المناطق التي كانت ذات يوم عامرة بالرهبان والحياة الديرية".

وتابع البابا: "كان هادئًا في رهبنته وفي أسقفيته وأيضًا في علاقاته، نودعه و نحن نقبل كل ما يعمله الله، واثقين أنه يعد ما لم تره عين، وما لم تسمع به أذن، وما لم يخطر على قلب بشر، للذين يحبونه، ولنفرح أن صار لنا شفيعًا يرفع صلوات من أجلنا حتي يكمل الله أيام غربتنا بسلام.كان الأنبا أنطونيوس توفي عن عمر يقارب 67 عامًا، قضى منها حوالي 32 عامًا أسقفًا لإيبارشية منفلوط، ويعد ثالث أسقف بالكنيسة يتوفي خلال شهر واحد إذ سبقه في الوفاة أسقف الوادي الجديد وأسقف طما بسوهاج".

وشارك في الجنازة 25 من أساقفة ومطارنة الكنيسة إلى جانب محافظ أسيوط.

 

أخبار متعلقة

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بباريس تحتفل بعيد الميلاد المجيد

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بباريس تحتفل بعيد الميلاد المجيد
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية في لبنان تحتفل بعيد الميلاد

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية في لبنان تحتفل بعيد الميلاد
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تطلق مجلة الكرازة عبر أجهزة

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تطلق مجلة الكرازة عبر أجهزة "الأندرويد"
الكنيسة الأرثوذكسية تبني

الكنيسة الأرثوذكسية تبني "القرية القبطية" للفقراء ببوليفيا في أمريكا
بالصور| الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحيي الذكرى الرابعة لأحداث ماسبيرو

بالصور| الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحيي الذكرى الرابعة لأحداث ماسبيرو
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تشارك في مؤتمر دولي للسلام بكوريا الجنوبية

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تشارك في مؤتمر دولي للسلام بكوريا الجنوبية
الكنائس الأرثوذكسية بأمريكا تعقد قداس مشترك في الكنيسة القبطية

الكنائس الأرثوذكسية بأمريكا تعقد قداس مشترك في الكنيسة القبطية
"بيشوي" يمثل الكنيسة القبطية في الحوار اللاهوتي للكنائس الأرثوذكسية بلبنان

"بيشوي" يمثل الكنيسة القبطية في الحوار اللاهوتي للكنائس الأرثوذكسية بلبنان
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأمريكا تحشد الأقباط لاستقبال "السيسي"

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأمريكا تحشد الأقباط لاستقبال "السيسي"
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تُرسّم قُمُّصان جديدان بإيبارشية دير مواس

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تُرسّم قُمُّصان جديدان بإيبارشية دير مواس
مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: "إحنا دولة قافلة على الإرهاب"

مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: "إحنا دولة قافلة على الإرهاب"
"إعلام بني سويف" تهدي درع الكلية لمستشار أكاديمية ناصر العسكرية

"إعلام بني سويف" تهدي درع الكلية لمستشار أكاديمية ناصر العسكرية

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

تخصيص 3 أوتوبيسات لنقل أهالي إيتاي البارود بعد غلق مزلقان السكة الحديد

تخصيص 3 أوتوبيسات لنقل أهالي إيتاي البارود بعد غلق مزلقان السكة الحديد

Finding Hanafy بالمركز الأول في مسابقة تصميم الألعاب بـ"البريطانية"

Finding Hanafy بالمركز الأول في مسابقة تصميم الألعاب بـ"البريطانية"

غدا.. إعلان أسماء 32 أما مثالية منهن اثنتان من أمهات الشهداء

غدا.. إعلان أسماء 32 أما مثالية منهن اثنتان من أمهات الشهداء

انطلاق دورة إعداد محامي بـ"حقوق القاهرة" بحضور قضاة وأساتذة قانون

انطلاق دورة إعداد محامي بـ"حقوق القاهرة" بحضور قضاة وأساتذة قانون

"الري" تناقش مجالات التعاون مع السفارة والوكالة الإيطالية

"الري" تناقش مجالات التعاون مع السفارة والوكالة الإيطالية

اختيارات الوطن

خبراء يوضحون أهم الملفات المتوقع طرحها بين السيسي والبشير

خبراء يوضحون أهم الملفات المتوقع طرحها بين السيسي والبشير

بالأرقام| نسب تصويت المرشحين بالانتخابات الروسية: بوتين يكتسح بـ76.66%

بالأرقام| نسب تصويت المرشحين بالانتخابات الروسية: بوتين يكتسح بـ76.66%

"سليم" في الانتخابات "طالع بصوتين".. واحد لـ"السيسي" والتاني لـ"بوتين"

"سليم" في الانتخابات "طالع بصوتين".. واحد لـ"السيسي" والتاني لـ"بوتين"

بالتواريخ| لقاءات السيسي والبشير في 4 أعوام

بالتواريخ| لقاءات السيسي والبشير في 4 أعوام

الدم بقى ميّه: هرب من السجن وورط أخوه

الدم بقى ميّه: هرب من السجن وورط أخوه

الأكثر قراءة

عاجل