الكنيسة تودع الأنبا أنطونيوس.. والبابا يغيب عن الجنازة

ودعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس، بدير الأمير تادرس بمنفلوط في أسيوط، الأنبا أنطونيوس أسقف إيبارشية منفلوط، الذي توفي أمس الأول.

وتغيب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن حضور الجنازة التي شهدت حضور عدد كبير من أساقفة ومطارنة الكنيسة، كان على رأسهم الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط والنائب البابوي لإيبارشية منفلوط المكلف من قبل البابا بإدارة ايبارشية منفلوط لحين تعيين أسقف جديد لها.

ونعي البابا، الأنبا أنطونيوس، في بيان نشره المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القس بولس حليم، قال فيه: "نودع على رجاء القيامة، وبقلوب يملؤها الإيمان أخانا الحبيب الأنبا أنطونيوس، بعد أن حمل صليب المرض والألم زمنًا ليس قصيرًا".

وأضاف البابا: "إنه علي مدار أكثر من ثلاثين عامًا خدم أسقفًا مباركًا في إيبارشية لها تاريخ طويل، خرج منها كثير من الآباء الذين كرسوا نفوسهم في الرهبنة والكهنوت، كذلك عمر معماريًا في حدود إيبارشيته واهتم بالحياة الرهبانية بتجديد وتعمير أديرة قديمة في المناطق التي كانت ذات يوم عامرة بالرهبان والحياة الديرية".

وتابع البابا: "كان هادئًا في رهبنته وفي أسقفيته وأيضًا في علاقاته، نودعه و نحن نقبل كل ما يعمله الله، واثقين أنه يعد ما لم تره عين، وما لم تسمع به أذن، وما لم يخطر على قلب بشر، للذين يحبونه، ولنفرح أن صار لنا شفيعًا يرفع صلوات من أجلنا حتي يكمل الله أيام غربتنا بسلام.كان الأنبا أنطونيوس توفي عن عمر يقارب 67 عامًا، قضى منها حوالي 32 عامًا أسقفًا لإيبارشية منفلوط، ويعد ثالث أسقف بالكنيسة يتوفي خلال شهر واحد إذ سبقه في الوفاة أسقف الوادي الجديد وأسقف طما بسوهاج".

وشارك في الجنازة 25 من أساقفة ومطارنة الكنيسة إلى جانب محافظ أسيوط.