"الأنامل الذهبية" يحصد الجائزة الأولى بمهرجان أفلام المدارس بالمنيا

حصد فيلم "الأنامل الذهبية "، من إنتاج تلاميذ المدرسة الرسمية المتميزة للغات، جائزة أفضل فيلم في المهرجان الرابع لأفلام المدارس بالمنيا.

وفازت إدارة المنيا بـ5 جوائز وإدارة بني مزار بـ4 وإدارة ملوي بـ4 وإدارة مطاي بـ2 ومغاغة بـ2 وسمالوط 1 وإدارة أبوقرقاص حصدت جائزة خاصة للطالبة مريم.

وكانت مديرية التعليم في المنيا، أقامت حفلًا بمسرح ديوان عام المحافظة، لعرض وتقييم 84 فيلمًا تنافست في المهرجان الرابع لأفلام المدارس، تحت رعاية عصام البديوي، المحافظ، وبحضور أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، ومحمد عزب وكيل الوزارة، والدكتور علي عبدالسلام مدير التعليم العام.

وحصدت مدرسة ملوى الثانوية الصناعية بنات المركز الأول عن فيلم "حكاية حلم" كأفضل تصوير، وأفضل مونتاج للمدرسة الثانوية بنين مغاغة بالمركز الأول، عن فيلم "أنتو مين"، وحصدت جائزة أفضل فكرة مدرسة السلام الثانوية بنات حيث فازت بالمركز الأول عن فيلم "أبلة فكيهة رقم 8"، ووفاز بأفضل إخراج مدرسة الحرية الابتدائية عن فيلم "المنادي".

وقالت عبير إسماعيل الموجه العام للإعلام التربوي بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن 84 فيلما وصلت إلى التصفيات النهائية للمهرجان، بعد أن تقدمت جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة بـ175 فيلمًا متنوعًا.

وضمت لجنة التحكيم كا من: الدكتور حسن علي، رئيس اللجنة وعميد كلية الإعلام بجامعة السويس، والمهندس أسامة الشيخ رئيس شرف المهرجان، ومجدي لاشين رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وعادل معاطي كاتب وشاعر وإعلامي، وهاني كمال مدير عام الإدارة العامة للأنشطة التربوية بوزارة التعليم.