الأكاديمية العربية توقع 8 اتفاقيات تعاون لتدريب وتأهيل الكوادر

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ممثلة في الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، اليوم، 8 اتفاقيات تعاون مشترك لتدريب وتأهيل الكوادر.

ووقعت الاتفاقيات على هامش اجتماعات مجلس الأكاديمية الاستشاري للصناعة، وتضمنت اتفاقية تعاون مع شركة المنتزه للسياحة والاستثمار وذلك فيما يتعلق بمجال الاستشارات، وذلك بحضور اللواء أحمد المخزنجي، ممثلاً عن الشركة، واتفاقية تعاون مع شركة البتروكيماويات المصرية، بتمثيل الكيميائي جابر أحمد حسن، واتفاقية تعاون مع الشركة المصرية لإنتاج الإيثيليين، بتمثيل الكيميائي عبد المجيد حجازي، واتفاقية تعاون مع شركة العامرية لتكرير البترول، بتمثيل الكيميائي علي بدر.

كما تضمنت اتفاقية تعاون مع شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، يمثلها عمر مصطفى، واتفاقية تعاون مع مؤسسة عبد الرزاق المدني للاستشارات العقارية بالسعودية، يمثلها المهندس عبد الرزاق المدني، واتفاقية تعاون مع مجموعة "مالتبلز" للاستثمار والتدريب، وتمثلها مريم شريف، واتفاقية تعاون مع جامعة "شريدن" كندا يمثلها مايكل الكوت.

وأقيم على هامش اجتماعات مجلس الأكاديمية لاستشارات الصناعة، ملتقى لتوظيف خريجي الأكاديمية بالتعاون مع مجموعة من كبرى الشركات، وذلك في إطار حرص الأكاديمية العربية على مستقبل أبنائها الخريجيين.