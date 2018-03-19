نبيل حلمي: المصريون بالخارج قدموا نموذجا متميزا في تاريخ الانتخابات

قال الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي وعميد كلية حقوق الزقازيق السابق وأمين عام جمعية مصر الجديدة، أن أهم الظواهر الانتخابية التي رصها التحالف في تقريره عن تصويت المصريين بالخارج، هو امتداد طوابير التصويت خارج مقار السفارات، وتوزيع أفراد الجاليات المصرية بألمانيا وفرنسا ودول الخليج وألمانيا الأعلام والورود على الناخبين والناخبات، وترديد الأغاني الوطنية، وهو ما يعد نموذجا متميزا في تاريخ الانتخابات بالعالم.

وأضاف "حلمي"، في المؤتمر الصحفي لتحالف "شفافية الانتخابات الرئاسية"، اليوم، لتقديم تقريره المبدئي عن متابعة تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية، في الفترة من 17 إلى 18 مارس الجاري، أن الناخبين حرصوا على حمل أعلام مصر طوال فترة التصويت والتقاط الصور التذكارية، وقيام الناخبين في البحرين بحمل علام مصر وعلم البحرين، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولافتات "تحيا مصر" في أثناء توافدهم للإدلاء بأصواتهم.

وأشار إلى حرص بعض العائلات بأوروبا والدول العربية على الحضور مع أولادهم للقيام بعملية الاقتراع، ما يمثل رسالة إيجابية لتعزيز ثقافة المشاركة في العملية الانتخابية، ومبدأ المواطنة عند الأطفال والشباب، والارتباط بالوطن الأم.

يشار إلى أن التحالف يتضمن عدد من الجمعيات الأهلية ومبادرة "مصر جميلة رغم التحديات.. خليك فاكر"، ويهدف إلى رصد أهم الملاحظات الأولية عن الانتخابات الرئاسية، والتي تشمل سير عملية التصويت، والمشاركة السياسية، والأداء الانتخابي، والظواهر الانتخابية، والمقترحات، والأداء الاعلامي.