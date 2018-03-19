تسجيل الدخول

الوطن

تحقيقات رشوة محافظ المنوفية: تسجيل اللقاءات تم بإذن النيابة

منذ 17 دقيقة
كتب: الوليد إسماعيل
تحقيقات رشوة محافظ المنوفية: تسجيل اللقاءات تم بإذن النيابة

المحافظ المتهم

أفادت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول في قضية رشوة محافظ المنوفية هشام عبدالباسط، أن محادثات هاتفية ولقاءات مصورة بين المتهمين الثلاثة (الراشي والوسيط ومتلقي الرشوة) تضمنتها أوراق التحقيق، حول وقائع الرشوة ومبالغها، وهذه المحادثات واللقاءات المصورة كانت بإذن من نيابة أمن الدولة العليا.

وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق، المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات اليوم الإثنين، بعد انتهاء التحقيقات التي رأس فريق التحقيق فيها المستشار محمد وجيه وباشرها أسامة سيف الدين رئيس النيابة.

أخبار متعلقة
تحقيقات رشوة محافظ المنوفية: حصل على سيارات وجدد شقتين

تحقيقات رشوة محافظ المنوفية: حصل على سيارات وجدد شقتين
مصادر: تحقيقات "رشوة محافظ المنوفية" أوشكت على الانتهاء

مصادر: تحقيقات "رشوة محافظ المنوفية" أوشكت على الانتهاء
مصادر: النيابة تواصل تحقيقات "رشوة الحمراوين" و"محافظ المنوفية"

مصادر: النيابة تواصل تحقيقات "رشوة الحمراوين" و"محافظ المنوفية"
مصادر: 3 متهمين فقط في قضية رشوة محافظ المنوفية

مصادر: 3 متهمين فقط في قضية رشوة محافظ المنوفية
محافظ المنوفية ينفي اتهامه بتلقي رشوة.. والوسيط والراشي يعترفان

محافظ المنوفية ينفي اتهامه بتلقي رشوة.. والوسيط والراشي يعترفان
تحقيقات "رشوة محافظ المنوفية": المتهم طلب وتقاضى رشوة مالية

تحقيقات "رشوة محافظ المنوفية": المتهم طلب وتقاضى رشوة مالية
"أمن الدولة" تواصل التحقيق مع محافظ المنوفية المتهم بتلقي رشوة

"أمن الدولة" تواصل التحقيق مع محافظ المنوفية المتهم بتلقي رشوة
"شرشر": رشوة محافظ المنوفية 20 مليون جنيه.. وكان يصلي الفرض بوقته

"شرشر": رشوة محافظ المنوفية 20 مليون جنيه.. وكان يصلي الفرض بوقته

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

تعرف على الأنبا أنطونيوس أسقف منفلوط الراحل

تعرف على الأنبا أنطونيوس أسقف منفلوط الراحل

رئيس حي مصر الجديدة يحذر المواطنين من إهدار المياه

رئيس حي مصر الجديدة يحذر المواطنين من إهدار المياه

"بنطلونات وأجندات وبلوفرات".. شفرات محافظ المنوفية في قضية الرشوة

"بنطلونات وأجندات وبلوفرات".. شفرات محافظ المنوفية في قضية الرشوة

تحقيقات "رشوة المحافظ":أسند أعمال ب 61 مليون قيمتها الحقيقية 12 مليونا

تحقيقات "رشوة المحافظ":أسند أعمال ب 61 مليون قيمتها الحقيقية 12 مليونا

مؤلف "نسر الصعيد": محمد رمضان فنان موهوب.. ولديه قاعدة جماهيرية

مؤلف "نسر الصعيد": محمد رمضان فنان موهوب.. ولديه قاعدة جماهيرية

اختيارات الوطن

بالفيديو| 5 أسباب لفوز البريطانية بلقب أفضل معلمة في العالم..

بالفيديو| 5 أسباب لفوز البريطانية بلقب أفضل معلمة في العالم.. "جهود غير عادية"

"مصر والسودان إيد واحدة".. مبادرة مصرية لدعم "السودانية": توظيف وعلاج

"مصر والسودان إيد واحدة".. مبادرة مصرية لدعم "السودانية": توظيف وعلاج

خبراء يوضحون أهم الملفات المتوقع طرحها بين السيسي والبشير

خبراء يوضحون أهم الملفات المتوقع طرحها بين السيسي والبشير

بالأرقام| نسب تصويت المرشحين بالانتخابات الروسية: بوتين يكتسح بـ76.66%

بالأرقام| نسب تصويت المرشحين بالانتخابات الروسية: بوتين يكتسح بـ76.66%

"سليم" في الانتخابات "طالع بصوتين".. واحد لـ"السيسي" والتاني لـ"بوتين"

"سليم" في الانتخابات "طالع بصوتين".. واحد لـ"السيسي" والتاني لـ"بوتين"

الأكثر قراءة

عاجل