تحقيقات رشوة محافظ المنوفية: تسجيل اللقاءات تم بإذن النيابة

أفادت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول في قضية رشوة محافظ المنوفية هشام عبدالباسط، أن محادثات هاتفية ولقاءات مصورة بين المتهمين الثلاثة (الراشي والوسيط ومتلقي الرشوة) تضمنتها أوراق التحقيق، حول وقائع الرشوة ومبالغها، وهذه المحادثات واللقاءات المصورة كانت بإذن من نيابة أمن الدولة العليا.

وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق، المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات اليوم الإثنين، بعد انتهاء التحقيقات التي رأس فريق التحقيق فيها المستشار محمد وجيه وباشرها أسامة سيف الدين رئيس النيابة.