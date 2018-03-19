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الوطن

إخلاء سبيل سائق نقل "حمار" أعلى سيارة من الإسكندرية للمنيا

منذ 10 دقيقة
كتب: هيثم البرعى
إخلاء سبيل سائق نقل "حمار" أعلى سيارة من الإسكندرية للمنيا

الحمار أعلى السيارة الميكروباص

قررت النيابة العامة في مدينة أبوقرقاص بالمنيا، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل سائق يُدعى "مؤمن.أ.ع"، بعد التحقيق معه في الفيديوهات المتداولة له وهو يضع "حمار" أعلى سيارته، وينقله من الإسكندرية إلى مدينة أبوقرقاص.

وأقر السائق، في التحقيقات، بملكيته للحمار، وأكد أنه لم يكن يملك تكلفة نقله، ما اضطره لوضعه أعلى السيارة مع أغراض عدد من المسافرين معه.

وكان تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي صورة "الحمار" موثق مع أغراض عدد من ركاب ميكروباص، كان متجها إلى محافظة المنيا قادما من محافظة الإسكندرية.

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