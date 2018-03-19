رامي رضوان يفتتح احتفالية الأسرة المصرية بأغنية لمحمد عبدالوهاب

قدم الإعلامي رامي رضوان، احتفالية الأسرة المصرية، بأغنية للفنان محمد عبدالوهاب مدحا في مصر والسودان، قائلا: "عاشت مصر حرة والسودان، دامت أرض وادي النيل أمان"، موضحا: "هكذا تغنى محمد عبدالوهاب في خمسينيات القرن الماضي، وهكذا ظللنا نغني معه".

وأضاف رضوان، خلال مقدمة احتفالية الأسرة المصرية بحضور الرئيسين المصري والسوداني عبدالفتاح السيسي وعمر البشير، أنه على مدار الزمن اتفق التاريخ مع الجغرافيا فأصبحت مصر والسودان في رباط أزلي ممتدا بين البلدين بامتداد النيل شريان الحياة، وكذلك كانت عوامل الثقافة والفن والتراث فيما بين البلدين الشقيقين عميقة ومتأصلة في جنابات الشخصية المصرية والسودانية، والأمس واليوم وغدا ستبقى هذه العلاقة ممتدة وقوية وعميقة كما بقيت على مدار التاريخ.

وتابع: "أظننا على ضفاف النيل نستمع إلى الأطفال يتمتون نحن جند الله جند الوطن، تختلط هذه الكلمات بنشيد بلادي بلادي لكي حبي وفؤادي، فلا تعرف أن كنا هنا أو هناك فأرض وادي النيل لها البصمة نفسها وتحمل العنوان نفسه، واليوم نحن نكتب لشعبينا تاريخا عظيما يليق بنا وبعراقة حضارتنا، وأصالتها".

وواصل أنه على أرض مصر أرض التاريخ والحضارة، نرحب بفخامة الرئيس عمر البشير، وكل الأشقاء السودانيين، أهلا بكم وسط الأسرة المصرية، تلك الأسرة التي دأبت خلال السنوات الماضية على العمل من أجل النهوض بمصر فيخوض أبنائها بكل عزة وقوة وشجاعة حربا ضد أهل الظلام والضلال ويخوض أيضا أبنائها بكل جهد وإخلاص سباقا للتنمية في المجالات كافة، فرغم كل التحديات فإن الشعب المصري استطاع تحدي التحدي ذاته، وكتب قصة كفاح فريدة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل، اليوم الإثنين، نظيره السوداني عمر البشير، في زيارته للقاهرة ضمن إطار مواصلة التشاور بين الرئيسين لبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين في المجالات كافة، وبما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والسوداني الشقيقين.