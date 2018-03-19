تسجيل الدخول

الوطن

"الرئاسة": الوضع الحالي يتطلب تعاون مصر والسودان أكثر من أي وقت

منذ 57 دقيقة
كتب: شريف سليمان
"الرئاسة": الوضع الحالي يتطلب تعاون مصر والسودان أكثر من أي وقت

السفير راضي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة التي ستجمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير، اليوم، الاثنين، بالقاهرة، تعتبر هامة بما تمثله من امتداد للقمة الثنائية التي جمعت بينهما في يناير الماضي، على هامش قمة الاتحاد الإفريقي. 

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، الذي يُذاع عبر فضائية "dmc"، سيتم تناول كافة الموضوعات وأبرزها الشق التجاري والاقتصادي بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا السياسية ومكافحة الإرهاب. 

وتابع: "هناك آليات كثيرة للتعاون بين البلدين خاصة في القطاع الإقتصادي والشئون الدبلوماسية والتشاور السياسية، بالإضافة إلى وجود لجنة عسكرية مشتركة". 

وأردف: "الوضع الإقليمي الحالي يتطلب التعاون أكثر من أي شئ مضى".

أخبار متعلقة

"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا لدعم السيسي في أشمون

"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا لدعم السيسي في أشمون
أبو شقة: "السيسي" أعطى توجيهات صارمة للحملة بترشيد الإنفاق في الدعاية

أبو شقة: "السيسي" أعطى توجيهات صارمة للحملة بترشيد الإنفاق في الدعاية
"أبوشقة": لا يوجد أي دور حكومي في حملة السيسي

"أبوشقة": لا يوجد أي دور حكومي في حملة السيسي
حواس خلال مؤتمر "كلنا معاك" بفارسكور: السيسي يشبه "حور محب"

حواس خلال مؤتمر "كلنا معاك" بفارسكور: السيسي يشبه "حور محب"
متحدث "حملة السيسي": نهدف إلى تحقيق مرشحنا نجاحا شعبيا بالانتخابات

متحدث "حملة السيسي": نهدف إلى تحقيق مرشحنا نجاحا شعبيا بالانتخابات
عضو "رياضة النواب": علينا التوجه لصناديق الاقتراع لدعم السيسي

عضو "رياضة النواب": علينا التوجه لصناديق الاقتراع لدعم السيسي

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

وكيل "صناعة النواب": صندوق الانتخابات يمثل مستقبل مصر.. يجب دعم السيسي

وكيل "صناعة النواب": صندوق الانتخابات يمثل مستقبل مصر.. يجب دعم السيسي

محمود سعد: "محمد صلاح أسعد الأمة العربية.. دي فرحة سماوية"

محمود سعد: "محمد صلاح أسعد الأمة العربية.. دي فرحة سماوية"

"الإحصاء": عدد سكان القاهرة 9 ملايين و678 ألفا و966 نسمة

"الإحصاء": عدد سكان القاهرة 9 ملايين و678 ألفا و966 نسمة

"أمن قنا" يضبط بندقيتين بحوزة عامل

"أمن قنا" يضبط بندقيتين بحوزة عامل

مصرع شاب سقط أسفل قطار بيلا في بلقاس بالدقهلية

مصرع شاب سقط أسفل قطار بيلا في بلقاس بالدقهلية

اختيارات الوطن

الأستاذ الجامعي حامل الرضيع لـ"الوطن": "ابن طالبة بتمتحن ومعيطش على كتفي"

الأستاذ الجامعي حامل الرضيع لـ"الوطن": "ابن طالبة بتمتحن ومعيطش على كتفي"

بالصور| بعد فراق 3 أعوام..

بالصور| بعد فراق 3 أعوام.. "الداخلية" تجمع "سجينة بالقناطر" مع طفلتها في حفل عيد الأم

بالصور| منها "عرب عايزين ينتخبوا السيسي".. 5 مشاهد تفردت بها انتخابات الخارج

بالصور| منها "عرب عايزين ينتخبوا السيسي".. 5 مشاهد تفردت بها انتخابات الخارج

من «مروة» لـ«نبرة» وأخيراً «مريم».. العنصرى يقتل وشرطة بلده تماطل

من «مروة» لـ«نبرة» وأخيراً «مريم».. العنصرى يقتل وشرطة بلده تماطل

"الوطن" تحصل على أول صور من مشاركة الروسيين في اختيار رئيسهم

الأكثر قراءة

عاجل