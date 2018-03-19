"الرئاسة": الوضع الحالي يتطلب تعاون مصر والسودان أكثر من أي وقت

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة التي ستجمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير، اليوم، الاثنين، بالقاهرة، تعتبر هامة بما تمثله من امتداد للقمة الثنائية التي جمعت بينهما في يناير الماضي، على هامش قمة الاتحاد الإفريقي.

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، الذي يُذاع عبر فضائية "dmc"، سيتم تناول كافة الموضوعات وأبرزها الشق التجاري والاقتصادي بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا السياسية ومكافحة الإرهاب.

وتابع: "هناك آليات كثيرة للتعاون بين البلدين خاصة في القطاع الإقتصادي والشئون الدبلوماسية والتشاور السياسية، بالإضافة إلى وجود لجنة عسكرية مشتركة".

وأردف: "الوضع الإقليمي الحالي يتطلب التعاون أكثر من أي شئ مضى".