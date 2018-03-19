محافظ دمياط يكرم الأمهات المثاليات ويدعوهن للمشاركة في الانتخابات

كرم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط الأمهات المثاليات للمحافظة هذا العام، حيث كرم المحافظ: الدكتورة "ثناء فهمي حسن عبد السميع"، الأم المثالية الأولى على المحافظة من مدينة دمياط، والتي نشأت فى أسرة عريقة وتخرجت من كلية الطب البشري عام 1973، وتزوجت عام 1976 وأثمر هذا الزواج عن 3 أبناء إلى أن توفى زوجها عام 1999 لتواصل كفاحها مع أبنائها بما تتقاضاه من معاش زوجها ومن راتبها.

كما كرم المحافظ أنصاف السيد محمد فلفل، الأم المثالية الثانية للمحافظة من مدينة دمياط، والتي كافحت مع زوجها المريض من أجل أبنائها إلى أن توفاه الله، حيث بذلت قصارى جهدها للإنفاق عليهم إلى جانب رعايتها لوالديها المسنين، أما الأم المثالية الثالثة هي "نعمات يوسف عبد الواحد البسيوني" التي نشأت في أسرة بسيطة بمدينة دمياط، واضطرت أن تترك التعليم بالمرحلة الابتدائية لتتحمل مسئولية أشقائها الستة، بسبب مرض والدتها وتزوجت من رجل يكبرها بـ20 عاما، حيث أثمر الزواج عن ثلاثة أبناء واستطاعت الأم بعد وفاة زوجها أن تقوم بالانفاق على أبنائها بالمعاش التأميني، والدخل البسيط الذي تحصل عليه من تأجير محل زوجها وبالرغم من كل هذه المعاناة فهي محبة للثقافة وملمة بالأحداث الجارية.

كما كرم المحافظ الأم المثالية الرابعة وهي منال حبشي واصف حبشى، نشأت في أسرة بسيطة بمدينة بيلا بكفر الشيخ حصلت على بكالوريوس تربية رياضية سنة 1986، وتزوجت في نفس العام وأثمر الزواج عن ثلاث فتيات، وتوفي زوجها عام 2003 وانتقلت للإقامة بشقة ملك زوجها بمدينة دمياط الجديدة، فكانت ولازالت تكافح من أجل بناتها وترعى أحفادها وتكمل رسالتها مع الأرامل والمحتاجين بالكنيسة.

وحصدت زينب زيدان على الدويل لقب الأم المثالية الخامسة، مقيمة بقرية العطوى تزوجت من موظف بالإصلاح الزراعى ودام زواجها سنتين ورزقت بنجلتها الأولى وتوفي زوجها ونجلتها لم تكمل 4 شهور، حيث توفي زوجها إثر حادث أليم وكانت في بداية حملها في الأبن الثاني واستطاعت أن تدبر ثمن ماكينة خياطة، حتى تم تعيينها فى وظيفة كاتبة بالشئون الصحية براتب 36 جنيها وواصلت كفاحها مع ابنائها إلى أن تخرجوا من الجامعات.

وأشاد المحافظ بقصص الكفاح والتضحية، لكل أم مثالية والذي يجعلهن مثالا يحتذى به لكل أم من الأجيال الجديدة، ودعاهن المحافظ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة أيام 26-27-28 من مارس الحالى، كما دعاهم لحث أسرتهم وأبنائهم وجيرانهم للمشاركة فمصر تستحق أن نقف بجانبها وذلك إيمانا بدور الفعال الذى تقوم به المرأة فى المجتمعو قدم المحافظ للأمهات المثاليات شهادات تقدير ومبالغ مالية مقدمة من المحافظ ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

حضر الحفل النائب محمد الزينى والنائبة إيفلين متى بطرس، اللواء سامى حمودة سكرتير عام المحافظة، اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد، حسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي وممثلى الأوقاف والكنيسة ورؤساء المراكز والمدن وممثلين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.