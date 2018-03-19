"الفنون المعاصرة" يقدم حفلا لـ"بشار مارخليفة" الخميس المقبل

يستكمل مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة عروضه في يومه الثالث، بحفل موسيقي، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بالحرم اليوناني "الجريك كامبس"، ويعكس الحفل روح دي-كاف التي تتميز بتقديم كل ما هو معاصر ومختلف ومنوع من خلال ثلاث فقرات غنائية تجمع بين مختلف الأنواع الموسيقية يؤديها مجموعة من الموسيقيين والمغنيين من دول مختلفة حول العالم.

يأتي هذا الحفل كافتتاح لبرنامج الملتقى العربي للفنون العربية المعاصرة النسخة الرابعة من 22 إلى 26 من مارس، والذي يتضمنه مهرجان دي-كاف النسخة السابعة.

يشمل الحفل ثلاث فقرات موسيقية أولهما مع العازف والمغني اللبناني الفرنسي "بشار مار خليفة" لأول مرة في مصر والذي سيقدم مزيج من الموسيقى المعاصرة والجاز والإليكترو.

حقق بشار مار خليفة نجاحًا كبيرًا بعد صدور ألبوميه الأول "Oil Silk" عام 2010 و"يا بلد" عام 2015 حيث أثبت فيهما أنه يملك إبداع متفرد وإحساس حقيقى.

ويقدم "بشار" في الحفل مشروعه الجديد وإعادة توزيع لأغنية The Water Wheel لعازف العود والمطرب النوبي الكبير "حمزة الدين" ويعد هذا المشروع محاولة لإحياء التراث الفني الكبير لحمزة الدين.

وقال "بشار" عن مشاركته بـ"دي-كاف": "أشعر بالحماس الكبير لأني سأقدم أول حفل لي في مصر، وفخور بأني سأكون جزء من برنامج مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة".

وتابع "بشار": "أود أن أذكر أن شعور الحب هو الذي يدفعنا لأن نرى الحياة من خلال نافذة الفن هو نفسه الحاجز الأخير لمقاومة الظلمة والجهل. متحمس للغاية لأن أتعرف على هؤلاء أصحاب الأرواح والنفوس الجميلة الذين سيحضرون المهرجان .. كبارًا وصغارًا."

أما الفقرة الثانية فهي لقاء موسيقي ينم عن تعاون فني بين مجموعة من الموسيقيين من مصر وسويسرا في مزيج بين عناصر الموسيقى يقدمه كل من "بت تونر" من سويسرا المتخصص في إنتاج الموسيقى الإليكترونية، ويشاركه على المسرح "أحمد السويسي" من مصر والذي يتميز صوته باللمحة الصوفية الواضحة في موسيقى المهرجانات التي يقدمها ونجح في الفترة الأخيرة بتطوير لون فني يمزج بين الموسيقى الشعبية والصوفية والمهرجانات مع الموسيقى الإلكترونية، ويشاركهما أيضًا على المسرح أندرو الحاوي.

وفى الجزء الأخير من الحفل يجتمع كل من الفريق الأمريكي "تك لايف" مع كل من "إسلام شيبسي" و"السادات" من مصر.

"تك لايف" فريق يقدم فن يعتمد بالأساس على حركة القدمين وتناغمها على الموسيقى، ويتشارك معهم على المسرح "إسلام شيبسى" وهو أحد صانعي موسيقى الإليكترو شعبي وطور شيبسي أسلوبه الموسيقي من خلال الابتكار والموهبة والإرادة، بالإضافة إلى "السادات" وهو من أبرز مطربي المهرجانات.

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة، المهرجان الوحيد من نوعه في مصر لعدة أشكال من الفنون المعاصرة يستمر على مدار ثلاثة أسابيع من كل عام، في عدة أماكن بمنطقة وسط البلد- القاهرة، يشتمل المهرجان على عروض فنية أدائية ومسرحية وبصرية وموسيقية وعروض ديجيتال وسينمائية.

يشارك في المهرجان مجموعة من الفنانين المصريين والعرب والعالميين من جميع أنحاء العالم، وتستمر فعاليات دي كاف النسخة السابعة حتى الخميس 29 مارس.