الخميس.. ختام موسم مسرح الجرن الثقافي بقنا

تبدأ في العاشرة من صباح الخميس القادم، الموافق 22 مارس 2018 بمدرسة أبو دياب غرب الإعدادية المشتركة، فعاليات الحفل الختامي لنشاط مشروع التنمية الثقافية بالريف المصري "مسرح الجرن"، التي انطلقت منذ شهر سبتمبر 2017 بقرية أبو ديا بغرب مركز دشنا، بمحافظة قنا والذي يهدف إلى تنمية أبنائنا طلاب المرحلة الإعداية واكتشاف المواهب الفنية والأدبية وإحياء التراث الشعبي للمحافظة في نفوس أبنائها.

يشمل الحفل الختامي لأنشطة المشروع، نتاج الورش الإبداعية التي أقيمت على فصلين دراسيين متواصلين.

يبدأ الحفل بافتتاح معرض للفنون التشكيلية من مفردات البيئة، يليه عرض عرائس ماريونيت ويتخلل فقرات الحفل، مجموعة قصائد من إبداع الطلاب كفواصل بين العروض، إضافة إلى الألعاب الشعبية وحكايات القرية المتوارثة وقصص قصيرة وتختتم الفعاليات بعرض مسرحي من تأليف وأداء مجموعة الطلاب المشاركين.

والمشروع من ضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة، في توصيل الخدمة الثقافية لكافة فئات المجتمع، والعمل على نشر الثقافة والفنون في القرى الأكثر احتياجا، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب في هذه السن المبكرة، لملأ عقولهم بفكر مستنير لمواجهة أي فكر متطرف.