تسجيل الدخول

الوطن

الخميس.. ختام موسم مسرح الجرن الثقافي بقنا

منذ 18 دقيقة
كتب: الهام زيدان
الخميس.. ختام موسم مسرح الجرن الثقافي بقنا

مسرح الجرن

تبدأ في العاشرة من صباح الخميس القادم، الموافق 22 مارس 2018 بمدرسة أبو دياب غرب الإعدادية المشتركة، فعاليات الحفل الختامي لنشاط مشروع التنمية الثقافية بالريف المصري "مسرح الجرن"، التي انطلقت منذ شهر سبتمبر 2017 بقرية أبو ديا بغرب مركز دشنا، بمحافظة قنا والذي يهدف إلى تنمية أبنائنا طلاب المرحلة الإعداية واكتشاف المواهب الفنية والأدبية وإحياء التراث الشعبي للمحافظة في نفوس أبنائها.

يشمل الحفل الختامي لأنشطة المشروع، نتاج الورش الإبداعية التي أقيمت على فصلين دراسيين متواصلين.

يبدأ الحفل بافتتاح معرض للفنون التشكيلية من مفردات البيئة، يليه عرض عرائس ماريونيت ويتخلل فقرات الحفل، مجموعة قصائد من إبداع الطلاب كفواصل بين العروض، إضافة إلى الألعاب الشعبية وحكايات القرية المتوارثة وقصص قصيرة وتختتم الفعاليات بعرض مسرحي من تأليف وأداء مجموعة الطلاب المشاركين.

والمشروع من ضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة، في توصيل الخدمة الثقافية لكافة فئات المجتمع، والعمل على نشر الثقافة والفنون في القرى الأكثر احتياجا، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب في هذه السن المبكرة، لملأ عقولهم بفكر مستنير لمواجهة أي فكر متطرف.

أخبار متعلقة
الخميس.. ختام موسم مسرح الجرن الثقافي بقنا

الخميس.. ختام موسم مسرح الجرن الثقافي بقنا
الأربعاء.. ختام موسم مسرح "الجرن" الثقافي بأسيوط‎

الأربعاء.. ختام موسم مسرح "الجرن" الثقافي بأسيوط‎
الخميس.. مسرح الجرن يدعم "أعرف جيشك" بإصدارات العبور

الخميس.. مسرح الجرن يدعم "أعرف جيشك" بإصدارات العبور
ختام فعاليات مشروع مسرح الجرن بثقافة الشلاتين 

ختام فعاليات مشروع مسرح الجرن بثقافة الشلاتين 
بالصور| ختام فعاليات مسرح "الجرن" بالرويسات الإعدادية بشرم الشيخ

بالصور| ختام فعاليات مسرح "الجرن" بالرويسات الإعدادية بشرم الشيخ
اختتام المرحلة الخامسة لمسرح الجرن في المنوفية

اختتام المرحلة الخامسة لمسرح الجرن في المنوفية
اختتام مشروع "مسرح الجرن" في الدقهلية

اختتام مشروع "مسرح الجرن" في الدقهلية
افتتاح مشروع مسرح الجرن بثقافة الدقهلية

افتتاح مشروع مسرح الجرن بثقافة الدقهلية
يوم رياضي في"الجرن" للمطالبة بطرق آدمية بالقرية

يوم رياضي في"الجرن" للمطالبة بطرق آدمية بالقرية
"ثقافة أسيوط" تواصل فعاليات مشروع "مسرح الجرن" بمنفلوط

"ثقافة أسيوط" تواصل فعاليات مشروع "مسرح الجرن" بمنفلوط

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

السيسي: التحية والاحترام لأبناء مصر في الخارج على المشاركة الإيجابية

السيسي: التحية والاحترام لأبناء مصر في الخارج على المشاركة الإيجابية

الناصري: المستثمر يحتاج لرؤية مشهد انتخابي ناجح ليثق في السوق المصرية

الناصري: المستثمر يحتاج لرؤية مشهد انتخابي ناجح ليثق في السوق المصرية

"أسقف المنيا" عن ذكرياته مع البابا شنودة: كان المعجزة والأنشودة

"أسقف المنيا" عن ذكرياته مع البابا شنودة: كان المعجزة والأنشودة

القبض على 5 متهمين ارتكبوا 14 حادث سرقة

القبض على 5 متهمين ارتكبوا 14 حادث سرقة

السيسي: أمن ومصالح السودان جزء لا يتجزأ من أمن ومصالح مصر

السيسي: أمن ومصالح السودان جزء لا يتجزأ من أمن ومصالح مصر

اختيارات الوطن

بالصور| دموع وتأثر السيسي خلال كلمة البشير في احتفالية الأسرة المصرية

بالصور| دموع وتأثر السيسي خلال كلمة البشير في احتفالية الأسرة المصرية

بالفيديو| 5 أسباب لفوز البريطانية بلقب أفضل معلمة في العالم..

بالفيديو| 5 أسباب لفوز البريطانية بلقب أفضل معلمة في العالم.. "جهود غير عادية"

"مصر والسودان إيد واحدة".. مبادرة مصرية لدعم "السودانية": توظيف وعلاج

"مصر والسودان إيد واحدة".. مبادرة مصرية لدعم "السودانية": توظيف وعلاج

خبراء يوضحون أهم الملفات المتوقع طرحها بين السيسي والبشير

خبراء يوضحون أهم الملفات المتوقع طرحها بين السيسي والبشير

بالأرقام| نسب تصويت المرشحين بالانتخابات الروسية: بوتين يكتسح بـ76.66%

بالأرقام| نسب تصويت المرشحين بالانتخابات الروسية: بوتين يكتسح بـ76.66%

الأكثر قراءة

عاجل