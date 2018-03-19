البشير للسيسي: قوة مصر هي قوة للسودان وقوة السودان هي قوة لمصر

أبدى الرئيس عمر البشير عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي وللأسرة المصرية عن حفاوة الاستقبال.

وأضاف البشير، خلال احتفالية "الأسرة المصرية في الصالة المغطاة باستاد القاهرة، بحضور الرئيس السيسي، "أرجو أن أعرب لكم ولك أخي العزيز فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللأسرة المصرية، بمختلف مكوناتها وأطيافها عن شكري وتقديري لما أكرمتموني به، وطوقتم عنقي به، من كريم الحفاوة والاستقبال، وهو أمر ليس بغريب على الأسرة المصرية".

وتابع البشير: "أخي الرئيس، إن إنجازات مصر هي فخر لنا جميعا، في الشطر الجنوبي لوادي النيل، ونحسب أن قوة مصر هي قوة للسودان وقوة السودان هي قوة لمصر".

واستكمل: "الحضور الكريم، لقد بحثت مع شقيقي فخامة الرئيس السيسي، كل ما من شأنه تحصين هذه العلاقة وتعزيز هذه الوشائج بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، وإزاحة أي عقبات بينهما، إني أن أشكر لك فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأسرة المصرية، على هذا التكريم المبهر الذي هو تكريم للسودان وشعبه، وعلى الكرم الفياض، أسال ألله تعالى أن يكلل مصر العزيزة برعايته وحفظه وأن يحقق أمال وطموحات شعبنا الشقيق نحو التنمية والسلام والازدهار، وأرجو أن تتقبلوا شكري وشكر الشعب السوداني وامتناني".