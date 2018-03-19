البشير: يسعدني أن أكون في بلدي الثاني مصر الشقيقة

قال الرئيس السوداني عمر البشير، إنه يسعده ويشرفه أن يكون اليوم في بلده الثاني مصر الشقيقة.

وأضاف البشير، خلال احتفالية "الأسرة المصرية في الصالة المغطاة باستاد القاهرة، بحضور الرئيس السيسي، "أنقل إليكم تحيات وتمنيات أشقائكم في السودان، الذين يسعدون وكما أنتم بهذا الجمع الرائع الفريد، جمع في حب وادي النيل والسودان ومصر".

وتابع "لا أجد نفسي في حاجة للتأكيد على الوشائج والمشتركات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، وهي علاقة راسخة، وهي علاقة ومتجزرة وضاربة في القدم تعززها أواصل التاريخ والأمال والتطلعات المشتركة".