برلماني: السيسي اقتحم ملفات شائكة لم يفعلها غيره

قال النائب عماد سعد حمودة، مسؤول حملة من أجل مصر بمحافظة الفيوم، إن الحديث عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأربع سنوات الماضية تحتاج لكتب لتسجيلها، مضيفا: يكفى أنه استطاع أن يقتحم عدد من الملفات الشائكة التى عجزت قيادات وحكومات سابقة من الاقتراب منها.

وأضاف حمودة، في بيان، أن قرار التعويم في حد ذاته إنجاز حقيقي على أرض الواقع لأنه انعكس بالإيجاب على الوضع الاقتصادي في مصر وجعل مصر محط أنظار العالم للاستثمار مرة أخرى بعدما كانت منبوذة في السنوات التي سبقت فترة توليه الحكم.

وأشار إلى أن هناك حزمة من التشريعات التي صدرت خلال هذه الفترة التى تساهم في أن يؤتي قرار التعويم بثماره مثل قانون الاستثمار، والإفلاس والشركات والتراخيص الصناعية وكل هذا يعنى أن المنظومة مكتملة والهدف النهوض بالدولة والعمل بشكل مؤسسى وهذا ما لم نعهده من قبل مع أى قيادة سابقة.