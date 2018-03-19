أردوغان يهنئ بوتين بالفوز ويشير إلى التعاون الفعال في سوريا

أعلن الكرملين، اليوم الإثنين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هنأ الرئيس فلاديمير بوتين، بالفوز في الانتخابات الرئاسية.

وجاء في بيان الكرملين: "جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان هنأ بوتين بالفوز المؤكد في الانتخابات الرئاسية"، وفقا لـ"سبوتنك".

وأضاف الكرملين "تمت الإشارة إلى التعاون الفعال بين روسيا وتركيا في مجال التسوية السورية".

وأعرب الجانبان "عن تطلعاتهما للعمل المشترك في تعزيز العلاقات الثنائية الروسية التركية".

وتجدر الإشارة، بحسب الكرملين، إلى أن ذلك سيساعد في "إجراء الاجتماع القادم لمجلس التعاون الروسي التركي على أعلى مستوى في أوائل أبريل المقبل".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد، نهاية الشهر الماضي، حرص بلاده على علاقات متميزة ودائمة مع روسيا باعتبارها بلد كبير ومؤثر في المنطقة.

وقال أردوغان، مؤخراً، إن تركيا وروسيا دولتان كبيرتان تعيشان جنبًا إلى جنب منذ ألف عام، وتقعان في قلب الرقعة الجغرافية الكبيرة التي نطلق عليها اسم أوراسيا واليوم تعد روسيا واحدة من أهم الشركاء التجاريين لتركيا، حيث يتجاوز حجم التجارة بين بلدينا 20 مليار دولار أمريكي".

وأضاف أردوغان بأن "تركيا وروسيا يجمعهما تعاون وثيق في العديد من المجالات، بدءاً من السياحة ووصولًا إلى الثقافة والطاقة، ًوفي الوقت الراهن، ننفذ معها مشاريع بمليارات الدورات مثل محطة "آكويو" النووية وخط أنابيب غاز التيار التركي".