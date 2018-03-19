سفير السودان بمصر: الخرطوم والقاهرة تربطهما جذور ثابتة وعلاقة تاريخية

قال عبدالمحمود عبدالحليم سفير السودان بالقاهرة، إن علاقات مصر والسودان تاريخية وقوية ولها جذور ثابتة، موضحًا أن جلسة المباحثات المغلقة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمرو البشير تناولت القضايا الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك دوليا وإقليميا.

وأضاف "عبدالمحمود"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلام جرايد"، على قناة "العاصمة"، أن البشير ركز في مستهل حديثه على الروابط المتعددة التي تربط الشعبين الشقيقين والتي تمثل حافزا لمزيد من التنسيق والتعاون لإزالة القضايا العالقة والمشكلات التي تعترض سبيل تطوير علاقات البلدين.

وأوضح أن اجتماعات القاهرة ركزت على حل القضايا العالقة وتعزيز التعاون المشترك وتحصين علاقات البلدين عبر إزالة كافة العقبات من خلال الشفافية التامة بين المسؤولين بالبلدين.