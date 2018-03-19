سفير السودان بالقاهرة: الإعلام السوداني سعيد بلقاء البشير والسيسي

قال السفير عبد المحمود عبد الحليم، سفير السودان بالقاهرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير، أكدا سويا على عمق العلاقات بين البلدين، وذلك خلال احتفالية الأسرة المصرية التي حضراها، واصفًا تلك الاحتفالية بـ"المذهلة".

وأضاف "عبد الحليم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الطريق إلى الاتحادية"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة "أون لايف"، أن وسائل الإعلام السودانية سعيدة جدًا، بلقاء البشير بالرئيس السيسي ومخرجات الزيارة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل، اليوم الإثنين، نظيره السوداني عمر البشير، في زيارته للقاهرة ضمن إطار مواصلة التشاور بين الرئيسين لبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين في المجالات كافة، وبما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والسوداني الشقيقين.