«الوطنية للانتخابات» تتسلم حصر أصوات الخارج إلكترونياً

قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث الرسمى باسمها، إن الهيئة تلقّت مساء أمس وصباح اليوم، الحصر العددى لأصوات المصريين فى الخارج بـ139 لجنة انتخابية فى 124 دولة.

وأضاف «الشريف» أن آخر 5 لجان أرسلت الحصر العددى للأصوات هى: «لوس أنجلوس، واشنطن، نيويورك، شيكاغو، وهيوستن» بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث انتهت عملية التصويت فى «لوس أنجلوس» فى السادسة صباح اليوم.

وأشار إلى أن جميع السفارات تقوم بإرسال نتائجها إلكترونياً إلى اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الخارج، التى يرأسها المستشار ياسر المعبدى، عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك فور انتهاء عملية التصويت والفرز مباشرة.

ولفت إلى أن اللجنة العامة عقب انتهائها من حصر وتجميع أصوات الخارج، وتحديد الأصوات الصحيحة والباطلة، والأصوات التى حصل عليها كل مرشح، ستقوم بعرضها على مجلس إدارة الهيئة الوطنية برئاسة المستشار لاشين إبراهيم.

وأشار إلى أن رؤساء اللجان المشرفة على الانتخابات الرئاسية فى الخارج قاموا بطباعة ملحق حصر وتجميع الأصوات التى حصل عليها كل مرشح، وتوقيعه من رئيس وأمين اللجنة الفرعية ومَن يوجد من مندوبى المرشحين، وإرفاقه بمحضر إجراءات الاقتراع.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، فى بيان لها، أن تصويت المصريين بالخارج شهد إقبالاً ملحوظاً على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وذلك من خلال متابعة الهيئة لسير العملية الانتخابية، وهو ما نقلته وسجلته وسائل الإعلام وشاهدته المنظمات والهيئات المتابعة للانتخابات.

«الأعلى للإعلام»: لا مخالفات فى «التغطية» بالخارج.. وقنوات «الإخوان» تعيش فى غيبوبة.. و«الوطنية»: «الحملات» لم تخرق الصمت الانتخابى

وقالت الهيئة: إن السفارات أغلقت صناديق الاقتراع كلاً فى موعده المحدد قانوناً، وذلك بعد أن لبّى المصريون بالخارج نداء الوطن وأدلوا بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن بعض الدول العربية استمر التصويت بها إلى ما بعد التاسعة مساء وفق التوقيت المحلى لكل دولة لوجود أعداد كبيرة من المواطنين بها.

فى سياق متصل، واصلت الحملات الانتخابية للمرشحين اعتباراً من اليوم، الدعاية الانتخابية عقب انتهاء فترة الصمت الدعائى الأول الذى بدأ قبل يومين من اقتراع المصريين بالخارج وحتى انتهاء عملية الاقتراع.

وتستمر الدعاية الانتخابية حتى قبل يومين من الاقتراع بالداخل، أى حتى 24 من الشهر الجارى، وتستمر حتى نهاية أيام التصويت فى 28 مارس.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها لم تتلقَّ خلال الفترة الماضية أية شكاوى بخصوص خرق الحملات الدعائية للمرشحين الصمت الانتخابى، موضحة أن حملات المرشحين أكدت التزامها التام بفترة الصمت الانتخابى حتى انتهائها. وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن لجنة متابعة الانتخابات والمرصد الإعلامى بالمجلس لم يرصدا أية مخالفات انتخابية، سواء فى تغطية الانتخابات الرئاسية فى الخارج أو فى حملات الدعاية.

وأشار المجلس، فى بيان له اليوم، إلى أنه رغم مظاهر الإقبال الرائعة فى الخارج فإن قنوات الإخوان تعيش فى غيبوبة وتبث الأكاذيب وتضلل الرأى العام، وأن الإقبال كان أبلغ رد على دعواتهم لمقاطعة الانتخابات، داعياً المصريين إلى التوجه لصناديق الانتخابات للإدلاء برأيهم فى اختيار الرئيس المقبل.

من جانبه، قال أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لـ«الوطن»: إن المجلس سيقوم بتسليم بطاقات تغطية الانتخابات الرئاسية للصحفيين والمراسلين بمختلف وسائل الإعلام خلال الـ48 ساعة المقبلة، موضحاً أن عدد تلك البطاقات يبلغ نحو 2100 بطاقة لمراسل إعلامى يمثلون 40 وسيلة إعلامية ما بين صحف وقنوات تليفزيونية ومحطات إذاعية.

فى حين أكد سفير مصر فى الأردن طارق عادل أن المصريين بمشاركتهم القوية والإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، فوّتوا الفرصة على كل من حاولوا التقليل من شأن الانتخابات الرئاسية والاصطياد فى المياه العكرة، وأرسلوا بمشاركتهم أبلغ الرسائل ليس فقط لأشقائهم فى الداخل المصرى، بل وأيضاً للعالم أجمع، بأنهم على قدر المسئولية والتحدى لاستمرار العمل من أجل النهوض بالوطن.

وقال ناصر حمدى، سفير مصر فى السعودية، إنه تم إرسال نتائج الانتخابات إلكترونياً إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، موجّهاً الشكر للسلطات السعودية على دعمها للسفارة المصرية والقنصلية المصرية فى تنظيم عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية المصرية.

وأضاف «حمدى»، فى تصريحات له اليوم، أن بعض رجال الأعمال المصريين والسعوديين فى المملكة العربية السعودية تبرّعوا بعدد من الحافلات لنقل المصريين بالسعودية الموجودين فى أماكن بعيدة عن مقر السفارة والقنصلية، وأن الإقبال على صناديق الاقتراع كان كبيراً ومشرّفاً.

فيما قال سفير مصر لدى الكويت طارق القونى: إن أبناء الجالية المصرية سطّروا ملحمة جديدة فى حب مصر، من خلال احتشادهم أمام صناديق الاقتراع خلال الأيام الثلاثة للانتخابات الرئاسية، وإصرارهم على ممارسة حقهم الدستورى، والمساهمة فى رسم مستقبل مصر الجديدة.

وأشاد الاتحاد العام للمصريين بالخارج، برئاسة المهندس إسماعيل أحمد على، رئيس مجلس الإدارة، بالملحمة الوطنية التى عزفها أبناء الوطن فى الخارج بمشاعر الولاء والانتماء والوطنية الصادقة التى تجلَّت فى الإقبال غير المسبوق على صناديق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية 2018، لاختيار رئيس مصر.

كما وجّه الشكر لوزارة الخارجية ممثلةً فى السفير سامح شكرى، والسفير حمدى لوزا المشرف على انتخابات المصريين فى الخارج، والسفراء والقناصل والعاملين بسفارات قنصليات مصر بشتى عواصم العالم، على دعمهم وعملهم المتواصل ليلاً ونهاراً من أجل تسهيل مهمة أداء المصريين بالخارج لأصواتهم.

وأشاد الاتحاد أيضاً بدور وزارة الهجرة والمصريين بالخارج ممثلةً فى السفيرة نبيلة مكرم، لمجهوداتها الكبيرة فى التوعية وتحفيز المصريين على المشاركة.

من ناحية أخرى، قرر المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، وقف أعمال الحفر بالشوارع المؤدية والمحيطة بالمقار الانتخابية إلا فى حالات الضرورة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة اعتباراً من يوم 23 مارس الجارى، ووجود جميع المسئولين فى أماكنهم طوال فترة انتخابات الرئاسة.