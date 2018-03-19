نشرة الانتخابات الرئاسية| "الوطنية للانتخابات" تتسلم حصر أصوات الخارج

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم الأخبار الخاصة بالانتخابات الرئاسية على مدار الساعات الماضية، حيث قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن الهيئة تلقت على مدار مساء أمس وصباح اليوم، الحصر العددي لأصوات المصريين في الخارج بـ139 لجنة انتخابية في 124 دولة.

وينظم النائب نبيل أبو باشا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة كفر الزيات بالغربية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، لدعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الخميس المقبل، بقرية دلبشان بكفر الزيات في الساعة الخامسة مساءً، مؤكدًا أن المؤتمر سيكون مبايعة ورد للجميل من أبناء كفر الزيات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما قال النائب حسني حافظ عضو مجلس النواب، إن الحشود التي شاركت في الانتخابات الرئاسية التي جرت على مدار الثلاث أيام الماضية في البلدان العربية والغربية قدمت رسالة قوية لكل أعداء الوطن؛ بأن الشعب المصري كله على قلب رجل واحد ووقت الخطر تكون المصلحة الوطنية هي الهدف الأسمى للجميع.

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