أديب: جهاز مخابرات أوروبي قتل ريجيني

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن المخابرات التركية لها دور في تفجير الطائرة الروسية في شرم الشيخ، مشيرا إلى أن السبت الذي تلى التفجير مباشرة اجتمعت قيادات خارجية مع قيادات تركيا في إسطنبول، ورصُد مبلغ كبير من المال بتمويل قطري، لعمل دعاية أن مصر غير آمنة مستغلين تلك القضية.

وأضاف "أديب"، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" أن الإيطالي ريجيني الذي قُتل في مصر قتله جهاز مخابرات أوروبي بلده لديها مصالح بترولية معارضة لشركة إيني الإيطالية، لافتا إلى أن الشاب الِإيطالي كان له تحركات مثيرة ومريبة، واستغلت المخابرات ذلك ورأته هدفا جيدا للترويج أن مصر غير آمنة.