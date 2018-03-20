نائب وزير الخارجية السابق: لقاء السيسي والبشير حقق طفرة في العلاقات

قال السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية السابق للشؤون الإفريقية، إن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير لمصر تعكس روح التعاون بين البلدين، وتأتي في إطار تعزيز العلاقات والشراكة السياسية.

وأضاف "الحفني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الشارع المصري"، الذي يقدمه الشيخ مظهر شاهين، على قناة "الصحة والجمال"، أن علاقات السودان بالدول الخارجية لا تؤثر على مصر ونحترم حقها في تعزيز علاقتها بدول العالم.

وأشاد بحضور الرئيس اجتماع الأمم المتحدة أمام الدول كلها واستقبال عدد كبير من كبار المسئولين وتوجيه الدعاوي كافتتاح قناة السويس الجديد خلق مصالح جديدة مع الدول وعقد صفقات هامة وجديدة في مجال التعاون العسكري كعلاقتنا مع فرنسا وألمانيا والاشتراك في مجال الطاقة ، وفتح السوق المصرية لمزيد من الاستثمارات.

ولفت إلى أنً تحسن العلاقات مهما حققت طفرة لايتعارض بوجود مشاكل تعتري هذه العلاقات من حين للآخر.