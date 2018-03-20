فرج عامر: محمد صلاح قال "بحب السيسي زي والدي وهيبقى سيد العالم"

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ورئيس نادي سموحة السكندري، إن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي صرح لأحد الفضائيات الأوروبية، إنه لا يفكر في الاحتراف لأي نادٍ لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نصحه بتأجيل أي احتراف لبعد بطولة كأس العالم، التي سُتقام الصيف الجاري في روسيا.

وأضاف عامر، في منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إن صلاح قال إن الرئيس السيسي يتصل به كل مباراة ويشجعه وإنه يثق فيه ويحبه".

وتابع: "صلاح رد على المذيع وسأله عما إذا كان يفعل ذلك بعدما أصبح ملكًا على العالم الكروي، فأجاب الأخير إن السيسي أصبح سيد العالم، ووعد المذيع بإرسال رسالة له لزيارة مصر".

وأردف: "صلاح قال إنه يعشق الرئيس السيسي لأنه والده".

وعلق عامر على ما قال إنه حوار لصلاح، مع إحدى الفضائيات الأوروبية، قائلًا: "كم أنت عظيم يا صلاح".