نشرة انتخابات الرئاسة| حصر أصوات الخارج إلكترونيا ومؤتمرات لدعم السيسي

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم أخبار الانتخابات الرئاسية على مدار الساعات الماضية، حيث أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن تصويت المصريين بالخارج بانتخابات الرئاسة، شهد إقبالًا ملحوظًا على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وذلك من خلال متابعة الهيئة لسير العملية الانتخابية.

وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن الهيئة تلقت على مدار مساء أول أمس السبت وأمس الأحد، الحصر العددي لأصوات المصريين في الخارج بـ 139 لجنة انتخابية فى 124 دولة.

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