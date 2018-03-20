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الوطن

عادل زيدان: الفلاح أكثر الناس إيمانا.. "بيروي زرعته ويترك الباقي لله"

منذ 54 دقيقة
كتب: دعاء نادي
عادل زيدان: الفلاح أكثر الناس إيمانا.. "بيروي زرعته ويترك الباقي لله"

فلاح - أرشيفية

قال المهندس عادل زيدان، أمين اللجنة الاقتصادية للنقابة العامة للفلاحين، إن فلاحي مصر لم يشاركوا في ثورة 25 يناير كباقي الشعب، ولكنهم صبروا وتحملوا الصعاب وساندوا بلدهم وقت الأزمات، مشيرا إلى أنهم اهتموا فقط وقتها بزراعة أرضهم مصدر رزقهم الوحيد.

وأضاف زيدان، خلال حواره في برنامج "من سيزرع المليون"، على قناة "الصحة والجمال": "لو مزرعوش مصر مش هتلاقي تاكل"، موضحًا أن الفلاح أكثر الناس إيمانا لأنه "يروي زرعته ويترك الباقي على الله".

وأشار أمين اللجنة الاقتصادية للنقابة العامة للفلاحين، إلى أن الفلاح المصري لم يشارك إلا في ثورة واحدة وهي 30 يونيو، لأنه كان يشعر بأن مصر سترجع كما كانت ولم يترك الفرصة للمشاركة في العرس الجميل، مؤكدًا أن الفلاح أصبح له مطالب تتمثل في احتياجه لنقابة مهنية، يجد من خلالها التأمين الصحي وحل المشاكل التي يواجهها، وحان الوقت لمساعدته.

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